Сборы ФТС за первое полугодие 2024 года выросли на полтриллиона рублей

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«Федеральная таможенная служба задание выполняет», - отметил президент.

Он также добавил, что результативность таможенного контроля растет, а пропускная способность повышается.

Глава ФТС доложил Путину о цифровизации отрасли. По его словам, новые технологии внедряются как на границе, так и на таможенных пунктах внутри страны.

«Наш стратегический вектор - это построение интеллектуальной таможни», - отметил Пикалев.

Кроме того, ведомство организовало незамедлительное оформление товаров для нужд военно-промышленного комплекса. Пикалев пообещал расширить возможности для трудоустройства бывших участников спецоперации в таможенную службу.

Накануне таможенников предупредили о мошенниках, выдающих себя за их руководителей.