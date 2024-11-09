Сбежавшему из России экс-сценаристу «Вечернего Урганта» заблокировали счета

Оганисян уехал в Армению в 2022 году, оставив в России ИП, связанный с организацией мероприятий. Налоговая отправила в банки решения приостановить операции по счетам.

Кроме того, комик стал фигурантом дела об оправдании терроризма после того, как вместе с коллегой Александром Долгополовым высмеял гибель Владлена Татарского.

Ранее еще одного стендап-комика, Дмитрия Гаврилова, оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии во время концерта в Тбилиси. Юморист позже извинился, заявив, что не хотел никого обидеть своим выступлением.