Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид в России

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества», - сказал он.

От действий преступников-пирамидчиков Сбербанк спас уже 1,6 миллиарда рублей клиентов банка.

По словам топ-менеджера, суть новых мошеннических схем заключается в том, что аферисты предлагают жертвам оформить на свое имя кредиты за «вознаграждение».

Основную часть полученных от банка денег люди отправляют мошенникам, которые обещают ежемесячно перечислять им средства на погашение займа. В течении нескольких месяцев, чтобы у пострадавшего не возникло подозрений, они соблюдают договоренность, а потом перестают выходить на связь.

Ранее МВД России напомнило о новых схемах мошенничества, связанных с платформой «Госуслуги». Злоумышленники с помощью обманных телефонных звонков и перевыпуска абонентских номеров получали доступ к личным кабинетам пользователей на портале.