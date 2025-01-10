10 января 2025, 09:21

Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид в России

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Более двух тысяч россиян пострадали от 10 кредитных финансовых пирамид. Об этом РИА «Новости» заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества», - сказал он.

От действий преступников-пирамидчиков Сбербанк спас уже 1,6 миллиарда рублей клиентов банка.

По словам топ-менеджера, суть новых мошеннических схем заключается в том, что аферисты предлагают жертвам оформить на свое имя кредиты за «вознаграждение».

Основную часть полученных от банка денег люди отправляют мошенникам, которые обещают ежемесячно перечислять им средства на погашение займа. В течении нескольких месяцев, чтобы у пострадавшего не возникло подозрений, они соблюдают договоренность, а потом перестают выходить на связь.

Ранее МВД России напомнило о новых схемах мошенничества, связанных с платформой «Госуслуги». Злоумышленники с помощью обманных телефонных звонков и перевыпуска абонентских номеров получали доступ к личным кабинетам пользователей на портале.

Мошенничество Сбербанк Россия Экономика
09 января 2025, 09:55
Россиянам рассказали о второй индексации пенсий в 2025 году
РИА «Новости»
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Повторная индексация пенсии может пройти в России в феврале 2025 года. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Пенсии уже выросли с 1 января. Повторная индексация произойдет, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой.

«Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. <…> А 1 апреля будет на 15% увеличена социальная пенсия», - сказал Нилов.

Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио «КП» добавил, что точный размер дополнительной индексации будет объявлен правительством России позже, когда будут известны точные показатели по инфляции и бюджетные возможности.

Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин анонсировал увеличение пенсий в 2026 и 2027 годах и рассказал, что россиянам придется учитывать новые экономические условия при планировании пенсионных сбережений.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Россия Экономика
08 января 2025, 19:05
Появилась памятка для расчета пенсии с учетом новых экономических условий
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В 2025 году россиянам придется учитывать новые экономические условия при планировании пенсионных сбережений. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, одним из главных факторов станет уровень дохода. Для получения одного пенсионного балла россиянин должен зарабатывать минимум 275,9 тысячи рублей в год, что соответствует ежемесячному заработку в 22 991 рублей 67 копеек.

Чем больше пенсионных баллов получится накопить, тем выше будут выплаты. Тем, кто собирается на страховую пенсию в 2025 году, потребуется минимум 30 баллов за весь период трудовой деятельности.

«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», - заявил Чаплин.

Фиксированную выплату увеличили на 600 рублей, сообщило Ura.ru.

По данным телеканала «Звезда», средний размер страховой пенсии по старости превысит 24 тысячи рублей в 2025 году.

В ближайшие годы пенсию продолжат индексировать , заявил Чапин. В 2026 году выплаты увеличат на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля.

Пенсия Рубль Доходы Депутаты
08 января 2025, 08:25
Россияне продолжили увеличивать свою финансовую «подушку безопасности» в 2025 году
РИА «Новости»
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Большинство россиян (77%) намерены продолжить увеличивать свои финансовые накопления в 2025 году. Об этом стало известно из исследования «Почта Банка», которое есть в распоряжении РИА «Новости».

В исследовании, которое проводилось банком, приняли участие примерно три тысячи клиентов.

«77% россиян продолжат формировать финансовую „подушку безопасности“ в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства», - сообщили аналитики.

Половина респондентов, которые размышляют о создании сбережений, планируют откладывать ежемесячно от 5 до 10% своего среднего дохода. Еще 24% опрошенных сообщили, что готовы выделить на эти цели от 10 до 15% своего дохода.

При этом 18% участников опроса планируют откладывать от 30 до 50% своего заработка на личные накопления. И только 8% респондентов готовы откладывать более 50% своего ежемесячного дохода на создание финансовой «подушки безопасности».

«По оценке экспертов „Почта банка“, это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность», - пояснили в исследовании.

В ходе опроса, посвященного способам накопления, 11% респондентов заявили о своей готовности воспользоваться преимуществами программы долгосрочных сбережений. При этом 25% опрошенных все еще изучают возможности этого финансового инструмента.

Еще 44,5% респондентов планируют использовать накопительные счета, а 26% - вклады. Инвестировать в акции и облигации на фондовом рынке готовы 12% опрошенных, а 2% - в золото.

Ранее в Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных. Праздники не отразятся на зарплате сотрудников с фиксированным окладом. Однако для тех, чьи доходы зависят от фактически отработанного времени, ситуация будет иной. Речь идет о работниках по контракту с почасовой оплатой или получающих вознаграждение в зависимости от объема выполненных задач.

Исследования Банки Доходы Опросы Деньги
07 января 2025, 17:27
«Бьют по доходам». Россиянам рассказали о последствиях роста цен
Global Look Press
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Вслед за ростом цен в стране может повысится социальная напряженность и уровень бедности населения. Также инфляция будет приводить к снижению покупательной способности граждан, заявил Ura.ru профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Константин Лебедев.

Он объяснил, что в долгосрочной перспективе рост цен грозит инвестиционному климату и экономическому росту. Чтобы не допустить таких последствий, государству следует предпринять адекватные меры для стабилизации ситуации, добавил Лебедев. По его словам, в связи с девальвацией рубля работники начнут требовать повышения оплаты.

«Необходимо понимать, что инфляция, девальвация рубля и последующий за этим рост цен бьют по доходам всех россиян, а нынешний рост цен, на мой взгляд, повлечет за собой ужесточение требований от сотрудников к работодателям о повышении зарплаты», - рассказал эксперт.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали зарплаты бюджетников. Изменения коснулись работников культуры, врачей, педагогов, соцработников, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора.

Доходы Работа Экономика

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