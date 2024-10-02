02 октября 2024, 02:06

Сбербанк увеличил ставки по рыночной ипотеке на 0,9 процентных пункта

РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта. Таким образом, минимальные ставки на „Домклик“ на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%», - передало сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» кроме повышения ставки отменили надбавку в размере одного процентного пункта в случае отказа от страхования жизни и здоровья. Самая маленькая ставка по программе на «Домклик» теперь составляет 24,3%.

Ранее стало известно, что Сбербанк поменял условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Теперь ставка 20% годовых доступна на сроке до года, если минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. По вкладу «Лучший%» самую большую ставку можно получить на сроке семь-девять месяцев. До этого такие условия действовали только при вложении средств, которые ранее не хранили в этом банке, на трехлетний срок сбережения.

Банки Рубль Сбербанк Кредиты Ипотека
01 октября 2024, 08:00
Военные пенсии проиндексировали в России с 1 октября
РИА «Новости»
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Размеры военных пенсий с 1 октября повысили на 5,1% вместо предполагавшихся 4,5%. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Индексация связана с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

«Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%», - уточнили в ГД.

В 2025 году страховые пенсии россиян могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит 7,3% на конец текущего года. Таким образом, средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

С 1 октября 2024 года повысили не только военные пенсии, но и выплаты инвалидам I группы , а также россиянам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Военные Россия
30 сентября 2024, 20:35
Страховые пенсии россиян в 2025 году проиндексируют на размер инфляции
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Страховые пенсии в России в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит на конец текущего года 7,3%. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение в ГД, указано, что средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

«С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3% <…> проиндексированы: публичные нормативные обязательства», - говорится в документе.

Также с 1 апреля проиндексируют выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. В 2025 году их увеличат на 14,8%.

С 1 октября 2024 года пенсии повысят военным пенсионерам, инвалидам I группы и гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Выплаты в России Госдума РФ Инфляция
30 сентября 2024, 11:44
Сервис «Яндекс.Такси» списал у клиентов тысячи рублей за несуществующие поездки
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Сервис «Яндекс.Такси» списал с клиентов тысячи рублей за несуществующие заказы. Об этом 360.ru рассказала одна из потерпевших по имени Радмила.

По словам женщины, агрегатор пять часов списывал с нее по 307 рублей, пока на счету не осталось минус 17 тысяч. При этом девушка не заказывала такси.

«Я просто пять часов смотрела, как списываются деньги с моей карты. Просто невозможно было деньги никуда перекинуть! Это дебетовая карта, „Яндекс“ замораживает деньги для поездок, а потом списывает! По всей России у клиентов „Яндекс.Такси“ произошла такая ситуация! Снимали с замороженной карты, заблокированного счета! Но даже не хотят признаваться в баге, ошибке или еще чем-то», - возмутилась Радмила.

Похожими историями в соцсетях поделились другие люди. У кого-то «Яндекс» списал 26 тысяч рублей, у еще одной клиентки задолженность на карте достигла 108 тысяч рублей. Поддержка «Яндекса» отказала пользователям в компенсациях.

В компании не ответили на запрос 360.ru по поводу сложившейся ситуации.

На прошлой неделе клиенты «Яндекса» уже жаловались на массовые списания с банковских карт. Владелец дебетовой карты рассказал, что за одну ночь «Яндекс» провел около 200 транзакций по 200 рублей каждая.

Рубль Яндекс Такси Деньги
30 сентября 2024, 11:21
Коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов
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Алкогольная компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибьютором одноименного коньяка в России. Об этом сообщили «Ведомости».

Напиток исчез с российских прилавков в декабре прошлого года, когда предыдущий поставщик расторг контракт и распродал все имевшиеся запасы.

Стоимость коньяка стартует с 6,8 тысячи рублей, а за бутылку самого дорогого сорта придется отдать более 80 тысяч. Компания планирует выручить за год на продажах Hardy не менее 70 миллионов рублей.

Ранее исследование показало, что свыше 90% армянских коньяков оказались небезопасными для употребления.

А в июле в России повысили минимальные розничные цены на водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки.

Алкоголь Торговля Магазины Франция

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