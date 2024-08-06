06 августа 2024, 12:45

Сбербанк увеличил ставки по краткосрочным вкладам

pxhere.com
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Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев, теперь максимальная доходность в 17% доступна для сберегательных продуктов сроком на восемь-девять месяцев.Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ставки повысили по трем сберегательным продуктам банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй» на сроках до семи месяцев включительно.

Максимальная ставка по «Сбервкладу» на срок один-два месяца теперь составляет 11,1%, а на три-семь месяцев - 16,25%. Для вкладов на восемь-девять месяцев ставка достигает 16,75%.

Премиальные клиенты могут получить ставку 11,5% на один-два месяца, 16,5% на три-семь месяцев и 17% на срок восемь-девять месяцев.

Что касается вклада «Лучший %», то при открытии счета на восемь-девять месяцев клиенты могут рассчитывать на ставку до 18%.

Ранее «Сбер» повысил ставку по рыночной ипотеке. С 6 августа ставка составляет минимум 20%.

Сбербанк Налог на проценты по вкладам в России
06 августа 2024, 11:14
Минпромторг и Минфин попросили назвать получателей средств утильсбора на авто
Unsplash
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Ассоциация «Российские автодилеры» обратилась к Минпромторгу и Минфину с требованием объяснить, кому и в каком порядке будут направлять средства компенсации утильсбора. Об этом сообщил РБК.

Ведомства подтвердили изданию, что получили письмо от ассоциации и рассмотрят его.

Минпромторг считает, что правительство с помощью утилизационного сбора сможет реализовать комплекс мер господдержки, а индексация не окажет влияния на цены на отечественные авто, отметили в РБК. Ассоциация попросила власти пояснить условия, порядок и размеры получения этой компенсации для производителей, которые только планируют начать выпуск автомобильной техники в России.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», - указал представитель РоАД.

Пошаговую ежегодную индексацию утильсбора на машины, автобусы и спецтехнику установят с октября 2024 года до 2030 года. Сбор могут проиндексировать в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год.

Ранее главред журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что россияне будут пытаться купить машины до увеличения утильсбора. По его мнению, в то же время продажи машин в кредит просядут из-за роста ключевой ставки.

Минфин РФ Россия Минпромторг РФ Машины Экономика
06 августа 2024, 03:35
Сбербанк с 6 августа повысит ставки на ипотеку
РИА «Новости»
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Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке. Минимальная ставка составит 20%, об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

«С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на „Домклик“ в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», - написали представители финансового учреждения.

Минимальный размер на вторичном рынке составит 20% с учетом дополнительных услуг: страхования, витрины «Домклик», сервиса «Юридические проверки» и прочие. Первоначальный взнос при этом должен быть более 20% стоимости квартиры. На первичном рынке размер процентной ставки составит 20,3% при первоначальном взносе от 20%.

По принятым до 6 августа заявкам будут действовать прежние условия, сообщили в Сбере.

Банки Сбербанк Россия Кредиты Ипотека Квартиры
05 августа 2024, 17:28
«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина
Телеканал «360»
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Стремительное падение биткоина свидетельствует о возможном начале полномасштабного экономического кризиса. Об этом 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Криптовалюта падает Он напомнил, что, помимо биткоина, на 12% обвалился индекс Nikkei в Японии, а также на 5,5% - фьючерс NASDAQ.

«Это фондовый кризис начался, может быть. А поскольку биткоин - рисковый актив, он валится вместе со всеми рисковыми активами. То есть забирают деньги со всех рынков, с крипторынков в том числе», - указал эксперт.

В качестве возможных причин падения курса криптовалют он назвал возможное начало войны между Израилем и Ираном, экономическую ситуацию в Японии и рост безработицы в США.

«Все падает, и он падает. Но причин много. Решение банка Японии на прошлой неделе, которое резко укрепило иену, отчеты об американском рынке труда в пятницу, который показал резкий рост безработицы», - добавил Голубовский.

Снова в 2008 год? Аналитик напомнил, что вслед за падением биткоина в мире может наступить «ремейк» кризиса 2008 года.

«Все идет к рецессии глобальной, в которую все перестали верить, и так всегда бывает. За квартал перед рецессией все вдруг перестают в нее верить и верят в то, что все будет нормально, мягкая посадка. Сколько себя помню, всегда так было. В 2008-м так было», - объяснил он.

Эксперт добавил, что в цене может подняться золото, а вот остальные активы заметно просядут. По его словам, мировой экономический кризис затронет всех, в том числе и россиян.

«По совокупности всех факторов идет масштабный уход от риска, и крипта валится. Масштабный уход от риска всех затронет. Нефть, если будет снижаться, нас с вами это затронет», - указал он.

В самом худшем случае мир снова, как и в 2008 году, столкнется с рядом экономических проблем.

«Для нас это будет означать „ремейк“ 2008 года. То есть мы получим ухудшение торгового баланса, ослабление рубля, рост цен на импорт. Инфляционное давление у нас сохранится, ставка 18% будет у нас еще год, мы с ней будем жить. Ну и курс рубля у нас упадет до 13,7 рубля за юань на пике этого кризиса», - перечислил специалист.

Голубовский подчеркнул, что описывает самый худший сценарий. Он предположил, что ситуация через несколько недель все-таки может выправиться.

«Может, все будет мягче. Сейчас отпаникуют и успокоятся. Пару недель еще это продлится, и все. Может быть. Но в худших сценариях такие штормы длятся шесть-девять месяцев, могут приводить к падению до 40% фондовых индексов», - заключил эксперт.

Ранее курс биткоина резко опустился на 17%. В последний раз подобное падение криптовалюты фиксировали в феврале 2024 года.

Криптовалюты Курс валют Кризис Деньги Экономика
05 августа 2024, 12:51
«Июльский провал». Падение спроса на семейную ипотеку связали с июньским ажиотажем
Unsplash
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Спрос на семейную ипотеку в России после перезапуска программы сократился почти на четверть. Член Гильдии риелторов Москвы, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил 360.ru, что многие желающие на всякий случай оформили кредит до введения новых правил.

«Во-первых, условия немного изменили. Во-вторых, правительство дотянуло фактически до июля. Программа завершилась в июне, а они только в начале июля приняли постановление, в рамках которого описали контуры этой программы , то, как она будет действовать», - сказал он.

Россияне, по словам специалиста, не понимали, продлят ли программу и, если да, то в каком формате. Поэтому семьи решили на всякий случай обзавестись недвижимостью в начале лета.

«То есть они могли бы купить, например, в июле–августе, но так как правительство затянуло с этим, они не знали и купили в июне. Поэтому июльский провал совершенно адекватен», - объяснил Барсуков.

Спрос на семейную ипотеку, по прогнозу собеседника 360.ru, снизится в численном выражении. Барсуков объяснил это не только ужесточением требований к участникам программы, но и смещением акцента на индивидуальное жилищное строительство.

«Произошла переориентация на строительство домов, на него сделали определенный акцент. Поэтому, думаю, какое-то сокращение все-таки произойдет», - предупредил специалист.

Оператор программы «Дом.РФ» сообщил, что количество заявок на программу «Семейная ипотека» в июле сократился на 22%. Банки рассмотрели 152,6 тысячи обращений.

Семья Строительство Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги Льготная ипотека Социальная ипотека

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