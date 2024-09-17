17 сентября 2024, 03:36

Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке с 17 сентября

РИА «Новости»
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Размер двух дисконтов по ипотеке снизили с 17 сентября в Сбербанке, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Решение объяснили ростом стоимости облигаций федерального займа, сообщило РИА «Новости».

При первоначальном взносе 20% размер дисконта снизится с 0,7 до 0,5%. Урежут скидки и для «зарплатников» Сбербанка - с 1% до до 0,5%. А вот ставки по ипотечным кредитам на «Домклике» остались неизменными.

Минимальная ставка на вторичном рынке составляет 20%. При покупке в новостройках - 20,3%, уточнили в банке.

В России стали проще относиться к просрочкам по ипотечным платежам. Если заемщику нечем платить, в первую очередь ему необходимо связаться с банком и объяснить ситуацию, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, банк может пойти навстречу и предоставить отсрочку.

Сбербанк Ипотека
16 сентября 2024, 14:36
Visa возвращается? Что ждет российских держателей карт
РИА «Новости»
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Visa подала заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Один из них будет с надписью VISA синими буквами в классическом шрифте платежной системы на белом фоне. Другой — со словом VISA, обрамленном желтой и синей полосами. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал 360.ru, что это значит, и чего ждать российским пользователям.

Он напомнил, что Visa покинула российский рынок еще в 2022 году. Из-за этого платежная система потеряла огромный пул доходов. Visa и Mastercard получали колоссальные многомиллиардные прибыли на российском рынке только за счет эмиссии пластиковых карточек и использования ресурсов системы.

«В этом смысле потеря доходов невосполнима. Вполне возможно, что регистрация товарных знаков используется не для полноформатного возврата на рынок», - заметил он.

Бархота пояснил, что сейчас на российском рынке доминирует национальная платежная система «Мир». Поэтому вернуться Visa будет проблематично. Однако компания может предлагать «Миру» свои технологии, консалтинговые услуги.

«И в этом смысле, зарегистрировав товарный знак, можно работать со стороны российской юрисдикции и исполнять заказы российских контрагентов», - подчеркнул эксперт финансового рынка.

Есть еще один вариант - ожидать скорого завершения конфронтации и реставрации отношений с международным сообществом и мировой финансовой системой. В таком случает возможен возврат к 10-15% рынка платежных карт.

«Но это очень смелый сценарий. Он выполним только в случае, если у нас в этом отношении состоятся грандиозные события уже в этом году», - резюмировал Бархота.

Доходы Отношения Бизнес Деньги Технологии
13 сентября 2024, 08:56
Россиян предупредили о трех популярных у мошенников схемах с удаленным доступом
pxhere.com
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В июле и августе мошенники использовали три схемы с удаленным доступом, чтобы похищать деньги и личные данные россиян. Об этом РИА «Новости» рассказали в ВТБ.

Во всех трех случаях пользователей просили установить на смартфон замаскированные под официальные приложения компаний или госпорталов. После этого мошенники получали доступ к личным данным человека.

Самым популярным сценарием, по данным специалистов ВТБ, стали звонки под видом сотрудников «Госуслуг». Лже-работники предлагали россиянам обновить данные и установить «специальную программу».

Вторая схема связана со звонками от сотрудников «Мосэнерго». Мошенники просили скачать приложение для замены счетчиков и запрашивали sms-код, чтобы якобы оформить заявку.

Третья схема - обман через «Авито». Лже-покупатели просили продавцов показать товар во время звонка через WhatsApp, а для входа отправляли фишинговые ссылки. Мошенники таким образом получали доступ к устройству жертвы.

Ранее в ВТБ сообщили, что приложение банка будет блокироваться при подозрении на доступ мошенников. Для этого в онлайн-банке введут «режим чтения».

Банки Мошенничество
12 сентября 2024, 10:26
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
РИА «Новости»
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Ведущие российские банки повышают ставки по вкладам в преддверии заседания совета директоров Центробанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, ВТБ увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, а Альфа-банк поднял ставки для впервые открытых трехлетних вкладов до 21%.

Сбербанк накануне увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Однако, чтобы получить такую выгоду, нужно положить на счет не менее 100 тысяч рублей, которые раньше не размещались на счетах банка, и не снимать их оттуда три года.

Заседание совета директоров Центробанка состоится 13 сентября. Предполагается, что на нем вновь изменят ключевую ставку.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал о взаимосвязи между темпами роста инфляции и изменением ключевой ставки.

Банки Деньги Центробанк Инфляция
09 сентября 2024, 13:24
Минэнерго предрекло падение прибыли угольной отрасли в 15-17 раз
РИА «Новости»
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Курсовая экспортная пошлина привела к резкому снижению прибыли угольной отрасли, к концу года она может упасть в 15-17 раз. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго объяснил, что вводили пошлину из-за снижения курса рубля, чтобы изымать сверхприбыль у экспортеров. Однако уголь на мировых рынках сегодня стоит дешево, из-за этого прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97%.

Он призвал взвешенно донастроить налогообложение, чтобы поддержать российские компании, оказавшиеся под санкциями. Также, по его словам, необходимо расширять транспортную инфраструктуру и оптимизировать грузопотоки, ради чего министерство активно сотрудничает с РЖД.

Ранее Минприроды сообщило, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет.

Экспорт Топливо Налоги Промышленность

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