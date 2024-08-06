Сбербанк с 6 августа повысит ставки на ипотеку

Стремительное падение биткоина свидетельствует о возможном начале полномасштабного экономического кризиса. Об этом 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Криптовалюта падает Он напомнил, что, помимо биткоина, на 12% обвалился индекс Nikkei в Японии, а также на 5,5% - фьючерс NASDAQ.

«Это фондовый кризис начался, может быть. А поскольку биткоин - рисковый актив, он валится вместе со всеми рисковыми активами. То есть забирают деньги со всех рынков, с крипторынков в том числе», - указал эксперт.

В качестве возможных причин падения курса криптовалют он назвал возможное начало войны между Израилем и Ираном, экономическую ситуацию в Японии и рост безработицы в США.

«Все падает, и он падает. Но причин много. Решение банка Японии на прошлой неделе, которое резко укрепило иену, отчеты об американском рынке труда в пятницу, который показал резкий рост безработицы», - добавил Голубовский.

Снова в 2008 год? Аналитик напомнил, что вслед за падением биткоина в мире может наступить «ремейк» кризиса 2008 года.

«Все идет к рецессии глобальной, в которую все перестали верить, и так всегда бывает. За квартал перед рецессией все вдруг перестают в нее верить и верят в то, что все будет нормально, мягкая посадка. Сколько себя помню, всегда так было. В 2008-м так было», - объяснил он.

Эксперт добавил, что в цене может подняться золото, а вот остальные активы заметно просядут. По его словам, мировой экономический кризис затронет всех, в том числе и россиян.

«По совокупности всех факторов идет масштабный уход от риска, и крипта валится. Масштабный уход от риска всех затронет. Нефть, если будет снижаться, нас с вами это затронет», - указал он.

В самом худшем случае мир снова, как и в 2008 году, столкнется с рядом экономических проблем.

«Для нас это будет означать „ремейк“ 2008 года. То есть мы получим ухудшение торгового баланса, ослабление рубля, рост цен на импорт. Инфляционное давление у нас сохранится, ставка 18% будет у нас еще год, мы с ней будем жить. Ну и курс рубля у нас упадет до 13,7 рубля за юань на пике этого кризиса», - перечислил специалист.

Голубовский подчеркнул, что описывает самый худший сценарий. Он предположил, что ситуация через несколько недель все-таки может выправиться.

«Может, все будет мягче. Сейчас отпаникуют и успокоятся. Пару недель еще это продлится, и все. Может быть. Но в худших сценариях такие штормы длятся шесть-девять месяцев, могут приводить к падению до 40% фондовых индексов», - заключил эксперт.

Ранее курс биткоина резко опустился на 17%. В последний раз подобное падение криптовалюты фиксировали в феврале 2024 года.