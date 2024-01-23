Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры

Иногда для большей достоверности мошенники загружают в фальшивый аккаунт фото с сайта компании или используют настоящий аватар руководителя фирмы. После этого злоумышленники переписываются с бухгалтером компании и после нескольких общих фраз поручают ему перевести деньги на указанные реквизиты. Если бухгалтер не замечает обмана, деньги поступают на счета дропов - людей, которые потом обналичивают и переводят их.

Как отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, кибермошенники чаще обманывают физических лиц, но если под удар попадают юридические, то и потерянные суммы бывают гораздо больше.

«Хочу попросить наших корпоративных клиентов быть более бдительными, внимательными и при получении таких сообщений задавать себе вопросы: почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор странно к вам обратился», - продолжил Кузнецов.

Он посоветовал в случае возникновения сомнений лично связаться с руководителем компании.