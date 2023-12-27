Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку, но по новым условиям

С 23 декабря кабмин поручил повысить первоначальный взнос с 20% до 30%, ограничить сумму займа в Москве, Санкт-Петербурге Московской и Ленинградской областях шестью миллионами рублей, а предельную величину субсидий банкам за выдачу льготных кредитов сократить на 0,5%. Сбербанк решил не отказываться от льготного кредитования по программам «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».

«С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», - заявил представитель банка.

Без субсидирования застройщика клиенты смогут оформить льготную ипотеку по заявкам, одобренным до 10 января. Тем, кто обратиться позднее, предложат выбрать другой объект или взять кредит по обычной программе.

Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на фоне растущей инфляции прибегать к таким жестким мерам следовало еще весной.