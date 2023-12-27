27 декабря 2023, 06:56

Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку, но по новым условиям

Читайте нас в: Google Новости

Правительство поручило повысить первоначальный взнос и снизить максимальную сумму льготной ипотеки. Вслед за этим Сбербанк изменит условия кредитования по пяти программам. Нововведения вступят в силу в январе 2024 года, сообщил «Интерфакс».

С 23 декабря кабмин поручил повысить первоначальный взнос с 20% до 30%, ограничить сумму займа в Москве, Санкт-Петербурге Московской и Ленинградской областях шестью миллионами рублей, а предельную величину субсидий банкам за выдачу льготных кредитов сократить на 0,5%. Сбербанк решил не отказываться от льготного кредитования по программам «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».

«С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером», - заявил представитель банка.

Без субсидирования застройщика клиенты смогут оформить льготную ипотеку по заявкам, одобренным до 10 января. Тем, кто обратиться позднее, предложат выбрать другой объект или взять кредит по обычной программе.

Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на фоне растущей инфляции прибегать к таким жестким мерам следовало еще весной.

Сбербанк Кредиты Ипотека Льготная ипотека Социальная ипотека
26 декабря 2023, 11:50
Южная Корея ограничит поставки аккумуляторов и строительной техники в Россию
Читайте нас в: Google Новости
Власти Южной Кореи введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, сообщил сайт dnews.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что к 15 января 2024 года пересмотрит 33-е Уведомление об импорте и экспорте стратегических материалов.

Список товаров , которые запретили поставлять в Россию и Белоруссию, расширят до 1159 наименований. В него внесут 682 вида продукции, в том числе станки, тяжелую строительную технику, детали самолетов и аккумуляторные батареи.

Исключение сделают для компаний, которые заключили контракты до введения новых санкций или вынуждены поставлять товары своим дочерним организациям. Каждый случай рассмотрят индивидуально в судебном порядке.

Южная Корея уже запретила поставки квантовых компьютеров, подшипников и сталелитейной продукции.

МИД России заявил, что санкции плохо скажутся на международных отношениях.

Белоруссия Санкции Россия Южная Корея
26 декабря 2023, 04:07
Россиянам рассказали, сколько налогов можно вернуть в следующем году
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
С 2024 года увеличится сумма расходов, которую можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках налогового вычета. Сколько можно будет вернуть, в интервью «Прайм» рассказала доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры «Налоговое право и налоговое консультирование» Елена Килинкарова.

При исчислении НДФЛ россияне смогут вернуть часть расходов на лечение, фитнес и обучение. Со следующего года совокупный размер учитываемых налоговых вычетов вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2024 года также повысится размер вычета на обучение детей и подопечных - с 50 тысяч до 110 тысяч рублей на каждого.

Порядок получения вычета останется прежним. Необходимо подать налоговую декларацию в НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства, или через работодателя.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивное налогообложение. Повышение налогов для олигархов - справедливая мера, считают депутаты.

Рубль Налоги НДФЛ
25 декабря 2023, 17:50
Инфляционные ожидания россиян выросли
Читайте нас в: Google Новости
Россияне в декабре ожидали увидеть через год уровень инфляции в размере 14,2%, хотя в ноябре заявляли о предполагаемом уровне 12,2%. Такие результаты показало исследование Банка России.

«Инфляционные ожидания увеличились у участников опроса как со сбережениями, так и без них», - уточнила пресс-служба регулятора.

В Центробанке указали, что долгосрочные инфляционные ожидания жителей России на пять лет тоже поднялись до 11,6%. Склонность к потреблению у респондентов при этом снизилась, отметили в ЦБ.

В декабре выросли и ценовые ожидания предприятий, добавили в Банке России. Показатель достиг максимума с апреля 2022 года. Средний темп повышения отпускных цен, прогнозируемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 7,2% в пересчете на год, уточнили в Центробанке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что денежно-кредитная политика регулятора в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях нарастающей инфляции. По словам председателя Банка России, повышать ключевую ставку нужно было еще весной.

Россия Центробанк Инфляция
25 декабря 2023, 15:14
Глава РФПИ назвал прибыль России от сделки ОПЕК+
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сделка ОПЕК может считаться одной из самых важных сделок для всего мира за последнее двадцатилетие. Она приносит выгоду не только производителям и потребителям энергии, но и бюджету России.

«Она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов рублей наших активов, которые были заморожены за рубежом», - уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что такая прибыль - результат очень качественного и доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими странами - членами ОПЕК.

Соглашение по ограничению добычи нефти между участниками организации и еще 11 странами, не входящими в картель, подписали в декабре 2016 года из-за спада цен на энергоносители по всему миру.

На прошлой неделе Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Решение принял совет министров совместно с президентом страны Жоаром Лоуренсом.

Сделка ОПЕК по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Бюджет России Нефть Россия Цена на нефть ОПЕК

Новости по теме