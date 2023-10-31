31 октября 2023, 11:46

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 14% годовых

РИА «Новости»
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Сбербанк сообщил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14% годовых. Кредитная организация опубликовала пресс-релиз.

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам - максимальная теперь составляет 14%», - процитировала пресс-служба директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

До этого максимальная доходность достигала 12%.

Ставки выросли по СберВкладу, а также вкладам «Лучший %» и «Управляй ». Максимальный доход клиентам предлагается по вкладу «Лучший %», открываемому на полгода. По большинству вкладов лучший доход можно получить, открывая их именно на шесть месяцев, подчеркнули в банке.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, и российские банки изменили условия по вкладам. Россияне могут воспользоваться этим и внести сбережения под высокий процент.

В нем отметили, что мера стала реакцией на очередное изменение рыночной ситуации.

Банки Сбербанк Деньги
31 октября 2023, 03:18
Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 2024 года
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Выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей вырастут в 2024 году. Изменятся и условия получения пособий, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Максимальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 33 282 рублей до 49 123 рублей. К 2025 году планка повысится до 68 996 рублей, сообщила экономист.

«Меняются и условия - пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», - отметила Иванова-Швец.

Также в 2024 году в России проиндексируют материнский капитал - на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Максимальная выплата по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей. В 2025 году максимальный размер пособия составит 763 671 рубль.

Проект федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы прошел первое чтение в Госдуме. В проекте трехлетнего бюджета прописали выполнение социальных обязательств перед россиянами и решение задач, поставленных президентом страны.

Выплаты в России
30 октября 2023, 17:08
Увеличилось число россиян, выплачивающих другие кредиты вместе с ипотекой
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Количество ипотечных заемщиков в России превысило 10 миллионов, почти у половины из них есть еще минимум один дополнительный кредит. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По данным бюро кредитных историй, в первом полугодии 2023-го число заемщиков в России по всем видам кредитов достигло 47 миллионов, указали в Центробанке. Количество людей, у которых есть три займа и более, выросло до 11,2 миллиона человек.

«Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд», - отметили в ЦБ.

К 1 июля 2023 года доля таких заемщиков среди всех россиян, у которых есть ипотека, достигла 46%. За год показатель повысился на пять процентных пунктов.

По данным Банка России, кредит на ремонт мог взять каждый четвертый ипотечный заемщик. У восьми из 10 людей, оформивших ипотеку во втором квартале 2023-го, уже был потребительский кредит, добавили в Центробанке.

Регулятор ранее предложил российскому правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что российский ипотечный рынок находится в стадии перегрева, поэтому необходимо снизить риски дефолта.

Россия Кредиты Ипотека Деньги Центробанк
30 октября 2023, 05:06
Стало известно, какая выплата резко вырастет в 2024 году
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Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 — в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист объяснил, что обязательства по оплате больничного распределены между работодателем и Социальным фондом. По закону работодатель оплачивает три первые дня больничного, все остальные дни - Социальный фонд.

В этом году максимальная сумма, на которую может рассчитывать работник за день нахождения на больничном, составляет 2737 рублей. Получить ее могут люди, у которых восемь и более лет страхового стажа. В противном случае сумма выплат будет ниже.

При этом в проекте бюджета Соцфонда на 2024 год на выплаты по больничному заложена сумма 4100 рублей, а в 2025-м году - 5674 рубля.

Ранее руководитель Департамента социального развития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов рассказал, как пенсионеры могут увеличить размер своих социальных выплат в полтора раза.

Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 - в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Пенсия Выплаты в России Больничный
29 октября 2023, 22:26
Западные инвестиции россиян оказались заморожены
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Недружественные страны заморозили активы не только крупных российских компаний, но и простых граждан страны. Россияне, до СВО вложившиеся в ценные бумаги иностранных компаний, не могут получить доступ к своим активам. Об это рассказало РИА «Новости».

По данным агентства, инвестициями занимается треть россиян. Большая часть из них вложились в акции (62%), 33% - в облигации, 29% - в валюту, 23% - в ПИФы, 15% - в драгметаллы, 12% - в криптовалюту и 9% - в бизнес.

До СВО многие россияне предпочитали хранить накопления в ценных бумагах крупнейших американских корпораций - от Coca-Cola до Microsoft. Теперь все эти активы заморожены, а перспективы разблокировки туманные.

«Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид», - объяснила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Теоретически замороженные активы можно продать - но с дисконтом около 80%.

ЦБ недавно предложил обменивать замороженные российские активы на западные, напомнил профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев. По словам эксперта, основная проблема этой инициативы в том, что в России заморожено в разы меньше иностранных активов.

Эксперты советуют инвесторам выбирать активы той страны, в которой у них гражданство и брокерский счет. Например, в России стабильно хорошую динамику показывает «Мосэнерго» и компании сотовой связи. А инвестиции в серебряные или золотые монеты выгоднее покупки слитков.

«Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное - изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями», - заявил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа посоветовал россиянам инвестировать отложенные для детей деньги , чтобы защитить их от инфляции.

Инвестиции Санкции

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