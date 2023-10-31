Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 14% годовых

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам - максимальная теперь составляет 14%», - процитировала пресс-служба директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

До этого максимальная доходность достигала 12%.

Ставки выросли по СберВкладу, а также вкладам «Лучший %» и «Управляй ». Максимальный доход клиентам предлагается по вкладу «Лучший %», открываемому на полгода. По большинству вкладов лучший доход можно получить, открывая их именно на шесть месяцев, подчеркнули в банке.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, и российские банки изменили условия по вкладам. Россияне могут воспользоваться этим и внести сбережения под высокий процент.

В нем отметили, что мера стала реакцией на очередное изменение рыночной ситуации.