Сбербанк повысил минимальную ставку по ипотеке

«Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта, в то время как рост ключевой ставки составил 2 процентных пункта», - сказано в сообщении.

При этом авторы отметили, что по госпрограммам ставки не поменялись. Например, минимальная ставка по «Господдержке» будет на уровне от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» - от 6% годовых.

Повышение минимальных ставок произошло после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% из-за ослабления рубля. Ранее банк ВТБ изменил условия ипотечного кредитования и повысил минимальную ставку до 16,4%.