03 ноября 2023, 01:46

Сбербанк повысил минимальную ставку по ипотеке

РИА «Новости»
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Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6% годовых, по государственным программам наименьшие ставки не изменятся. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передал ТАСС.

«Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта, в то время как рост ключевой ставки составил 2 процентных пункта», - сказано в сообщении.

При этом авторы отметили, что по госпрограммам ставки не поменялись. Например, минимальная ставка по «Господдержке» будет на уровне от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» - от 6% годовых.

Повышение минимальных ставок произошло после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% из-за ослабления рубля. Ранее банк ВТБ изменил условия ипотечного кредитования и повысил минимальную ставку до 16,4%.

Банки Кредиты Ипотека
02 ноября 2023, 20:48
СПБ Биржа остановили торги иностранными акциями
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Санкт-Петербургская биржа приостановила торги иностранными акциями после того, как попала под блокирующие санкции США. Начать биржевые торги площадка собирается 6 ноября 2023 года. Информацию опубликовали на сайте СПБ Биржи.

«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», - уточнили в пресс-службе.

Информацию о возобновлении торгов, режимах и доступных инструментах для совершения сделок опубликуют позднее. Торги уже приостановили в приложении «Тинькофф-инвестиции» и БКС, писал ТАСС.

СПБ Биржа - единственная площадка в России для торговли иностранными акциями. Инвесторы могут торговать ценными бумагами только через профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Центробанком.

Ранее стало известно, что карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», который попал под санкции, перестанут работать за границей с 3 ноября. Клиентам посоветовали снять наличные с карт, потому что операции могут приостановить в ближайшее время.

Торговля Россия Деньги
02 ноября 2023, 11:12
Минфин не планировал вводить повторный налог на сверхприбыль в России
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Минфин не собирался повторно вводить налог на сверхприбыль компаний и резко менять налоговую политику в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, его слова опубликовала пресс-служба Минфина.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», - сказал замглавы ведомства.

Сазанов отметил, что повышение ставок НДФЛ не рассматривали в рамках нынешнего бюджетного цикла и не планировали проводить в 2024 году.

По словам замминистра, перед Минфином стоит задача выстраивать налоговую политику в соответствии с заметным повышением расходной части бюджета. Однако базовые параметры налоговой системы остаются прежними, заверил Сазанов. Корректировки касаются отраслей с экономический и природной рентой, где есть возможность обеспечить дополнительные поступления в бюджет без ущерба для инвестиционной деятельности компаний, пояснил замглавы Минфина.

Ранее Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета России на 2024–2026 годы. Документ предусматривает переход к росту экономики выше уровня в 2%.

Налоги Минфин РФ Деньги
02 ноября 2023, 06:58
Россия нарастила золотые резервы до 2,36 тысячи тонн
Unsplash
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Россия осталась на пятом месте среди стран мира по объему золотых резервов. В сентябре она нарастила запасы на 2%, до 2,36 тысячи тонн, но потеряла до 3% их стоимости. Данные мировых центробанков проанализировало РИА «Новости».

В количественном отношении золотые запасы России достигли максимума за всю ее современную историю. В сентябре их оценили в 2,36 тысячи тонн, с увеличением на 2%. Однако стоимость металла снизилась, и в качественном отношении страна потеряла около 3% стоимости, до 140,5 миллиарда долларов.

Первое место по объему золотых резервов осталось за США, 8,1 тысячи тонн. Германия, Италия и Франция вложились в 3,35 тысячи, 2,45 тысячи и 2,4 тысячи тонн соответственно. Россия удержала за собой пятое место.

На фоне антироссийских санкций многие страны начали репатриировать свои золотые резервы. Исследование американской инвестиционной компании Invesco показало, что центробанки предпочли хранить металл на собственной территории, чтобы избежать блокировки за рубежом.

Золото Россия Экономика
01 ноября 2023, 19:29
ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами
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Федеральная таможенная служба предложила ввести ограничения на экспорт золота для физлиц. Такое заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев, сообщил ТАСС.

Он также отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в России принимаются меры - в частности, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Также действует электронная система маркировки.

«ФТС выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», - сказал он.

Минфин и Росфинмониторинг также начали разрабатывать законопроект о дополнительных проверках банками операций с драгоценными металлами и камнями для снижения теневого оборота в отрасли.

Ранее сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее. Мужчина заявил, что это всего лишь металл желтого цвета, но таможенники отправили украшение на экспертизу и выявили, что оно на 99,9% состоит из золота 999-й пробы. Стоимость такого изделия - девять миллионов рублей.

Золото Россия

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