02 июля 2024, 00:32

Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам

РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 июля повысил ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, причем минимальные теперь составят 19,5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Внесение изменений связано с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом они не коснутся программ с господдержкой.

«Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на „Домклик“ для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования - от 19,5%», - уточнила кредитная организация.

Пресс-служба банка уточнила, что ставки для ипотеки на загородную недвижимость и землю составят от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, по программам «Военная ипотека» и «Коммерческая ипотека» от 18,9% и от 21% соответственно. При этом размер ставки не будет изменен по ранее подписанным кредитным договорам.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что застройщики не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке.

Банки Россия Ипотека
01 июля 2024, 23:58
Россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году
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Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них — родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них - родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Претендовать на две пенсии могут девять категорий граждан РФ. Первая из них - родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы после увольнения», - отметил он.

Также в перечень вошли вдовы военнослужащих и нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, две пенсии могут назначить членам семей умерших граждан из числа космонавтов, работникам летно-испытательного состава и федеральным госслужащим.

По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно оформить, если руководство делало дополнительные взносы в НПФ.

Ранее сообщалось, что 1 июля некоторые пенсионеры будут получать повышенные выплаты. К ним относятся работающие пенсионеры, уволившиеся в июне, люди, достигшие 80-летнего возраста и инвалиды.

Пенсия Пенсионеры Семья Космонавты Военные Инвалиды
01 июля 2024, 22:43
Всемирный банк оценил рост доходов россиян
РИА «Новости»
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Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Это следует из публикации в блоге Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, в 2023 году валовый национальный доход на душу населения в России составил 14 250 долларов. Годом раньше этот показатель был на уровне 12 830 долларов.

Рост доходов россиян в организации объяснили увеличением оборонных расходов государства, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.

В июне Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики. В начале 2024 года финансовая структура предсказывала рост до 1,3%, но уже к лету повысила этот показатель более чем в два раза - до 2,9%.

По ожиданиям ВБ, в 2025 году рост составит 1,4%, хотя изначально предсказывался на уровне 0,9%.

Банки Доходы Всемирный банк
01 июля 2024, 11:14
В России подскочили продажи черной икры
РИА «Новости»
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В России увеличился спрос на черную икру. В первом полугодии продажи деликатеса возросли на 9%, сообщил РБК.

Анализ данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показал, что с 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры увеличилось на 9% в целом по России и на 14% в Москве и Московской области.

Увеличились и размеры банок. Самыми популярными в нынешнем году стали стеклянные и жестяные тары по 50–100 граммов, хотя в прошлом россияне чаще покупали черную икру объемом 30–50 граммов.

Продажи черной икры в денежном выражении росли медленнее, чем в натуральном. В январе-июне россияне потратили на нее 2,9 тысячи рублей - на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российская ассоциация экспертов рынка ритейла предупредила о возможном росте цен на икру осетровых и лососевых рыб. Это связано с запуском маркировки деликатеса и уходом контрафакта.

Еда Экспорт Магазины Экономика Продукты Импортозамещение
01 июля 2024, 08:18
Стало известно, сколько россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Лишь десятая часть россиян зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Четверть работников получает от 27 до 45 тысяч рублей, сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Специалисты оценили среднедушевой доход жителей России. В эту сумму включили зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Оказалось, что менее 1% россиян получают в месяц до семи тысяч рублей, 26,2% - от 27до 45 тысяч рублей. Лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15%, и он превысит 22 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей, а в Госдуме предложили запретить платить работникам зарплату меньше МРОТ. Депутат Светлана Бессараб предупредила, что при нынешнем уровне доходов россияне смогут рассчитывать на пенсию до 30 тысяч рублей.

Работа Зарплаты Росстат Деньги МРОТ в РФ

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