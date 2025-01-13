Сбербанк по итогам 2024 года спас от мошенников 300 миллиардов рублей

В Центробанке назвали бессмысленным решение по сбору денег россиян со вкладов для финансирования экономики. В Telegram-канале регулятора отметили, что средства и без того задействованы в экономике.

«Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», - заявили в ЦБ.

Также в банке объяснили, что из денег, которые компании и граждане положили на депозиты, банки выдают кредиты тем, кто «видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас».

Ранее эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади заявил, что налог по вкладам в 2025 году будут выплачивать по новым правилам , которые зависят от ключевой ставки ЦБ.

Если годовой доход в этом году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам увеличится до 15% с суммы превышения. Федеральная налоговая служба рассчитывает размер выплат по информации из банков.