Сбербанк отчитался о рекордной чистой прибыли в 2023 году

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что таких результатов удалось добиться за счет расширения числа клиентов, улучшения позиций на ключевых банковских рынках, а также путем внедрения современных технологий и искусственного интеллекта.

«Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1493 миллиарда рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», - заявил Греф.

Итоговая сумма сложилась из увеличения дохода от процентов, который с начала года вырос на 36,6%, до 2,3 триллиона рублей, а также за счет роста объемов эквайринга и рассчетно-кассового обслуживания (16,6% год к году и 716 миллиардов рублей в реальных цифрах).

Часть заработанного Сбербанк потратил на операционные расходы, резервы и переоценку кредитов по справедливой стоимости.

Объем кредитного портфеля физических лиц превысил 22,7 триллиона рублей и включил в себя как потребительские займы, так и ипотеку и кредитные карты. Корпоративный кредитный портфель в 2023 году превысил 23,3 триллиона рублей.

Объем привлеченных средств клиентов с начала года вырос на 23,5% - до 22,6 триллиона рублей - от физических лиц и составили 10,9 триллиона рублей от частных компаний.

Подводя итоги, председатель правления Сбербанка отметил, что 2023 год стал определяющим для команды, которая намерена построить клиентоориентированную модель при помощи искусственного интеллекта. В результате устойчивость бизнеса станет долгосрочной, а стоимость ценных бумаг и размер дивидендов акционеров увеличатся.