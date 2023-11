Сбербанк анонсировал запуск исламской ипотеки в двух регионах России

По условиям ипотеки в договоре купли-продажи стоимость недвижимости необходимо указывать с учетом наценки, в рассрочку и без уплаты процентов. Подобный принцип соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), отметили в пресс-службе.

«„Ипотека Мурабаха“ доступна на сумму от 300 тысяч до 100 миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%», - указали в Сбербанке.

В Башкирии такие условия распространят на новостройки и вторичное жилье, в Дагестане - только на первичный рынок. Квартиры в новых домах можно будет приобрести только у девелоперов, прошедших аккредитацию в банке и использующих эскроу-счета.

Ранее СМИ сообщали, что Магаданская область и Чукотка оказались лидерами рейтинга российских регионов по испотечным платежам. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ.