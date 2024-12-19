«Сбер» повысил максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29%

Максимальная ставка достигла 29% с 19 декабря. Такая доходность будет доступна клиентам при открытии вклада сроком на три месяца. При этом на сроках полгода и год ставка осталась неизменной - 25%.

Базовая ставка при открытии вклада составляет 16,5% годовых. Чтобы увеличить доходность счета и воспользоваться обновленным предложением банка, в офисе «Сбера» нужно оформить Программу долгосрочных сбережений (ПДС) или сделать взнос на сумму от 50 000 рублей.

После этого нужно открыть вклад «Забота о будущем» сроком на три месяца на сумму меньше или равную сумме взноса в ПДС. В банке предупреждают, что, если клиент решит расторгнуть договор долгосрочных сбережений или досрочно закрыть вклад, ставку снизят.

Ранее сразу несколько крупнейших российских банков подняли ставки по рублевым вкладам.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ. Депутат выступает за создание временной специальной ставки кредитования для стратегических предприятий и отраслей.