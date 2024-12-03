03 декабря 2024, 21:31

Saxo Bank обнародовал «шокирующие прогнозы» на 2025 год

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Датский финансовый гигант Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2025 год, предсказывав ряд событий, которые могут воздействовать на мировые рынки. Об этом сообщил«Коммерсант».

Датский финансовый гигант Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2025 год, предсказывав ряд событий, которые могут воздействовать на мировые рынки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Эксперты банка пришли к выводу, что пересмотр торговых отношений США под руководством избранного президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска приведет к ослаблению доллара на 20% по отношению к основным валютам и на 30% к золоту.

После этого Китай и страны БРИКС+ начнут использовать для международных расчетов цифровые валюты и офшорный юань. Европа возьмет курс в своих торговых связях на евро. Это приведет к наступлению новой эры на мировом финансовом рынке.

В Saxo Bank также предсказали, что рынок криптовалют в 2025 году вырастет в четыре раза, достигнув 10 триллионов долларов. Согласно прогнозу, производитель чипов для ИИ Nvidia обгонит Apple по размеру годовой прибыли благодаря продажам своих процессоров Blackwell.

Также аналитики выразили уверенность, что растущая популярность электромобилей ударит по ОПЕК. Из-за внутренних разногласий некоторые ключевые члены покинут ОПЕК, а оставшиеся начнут наращивать добычу, спровоцировав падение цен на нефть.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов ранее допустил повышение ключевой ставки до 23%.

США Банки Европа Дональд Трамп ОПЕК
03 декабря 2024, 04:18
Санкции вынудили банки Китая отказаться от денег из России
РИА «Новости»
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Некоторые китайские банки перестали принимать платежи от кредитных организаций из России, попавших в новый санкционный список США. В ближайшей перспективе это не скажется на импорте товаров, сообщили «Известия».

Среди отказавшихся сотрудничать с Россией оказались Bank of China и Bank of Kunlun. Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин связал это с риском введения вторичных санкций. По его прогнозу, до инаугурации нового президента США Дональда Трампа не произойдет послаблений.

Первые проблемы с проведением платежей в Китай появились в конце 2023 года с введением 12-го пакета антироссийских санкций. Минюст США ввел новые ограничения в ноябре. Из крупных игроков в него попали Газпромбанк и БКС Банк. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сообщил, что это не скажется на ввозе товаров, потому что, как правило, импорт оплачивался на два-три месяца вперед. Этого времени хватит на поиск новых способов расчета.

Казахстан отказался соблюдать антироссийские санкции , если они навредят его собственной экономике. Вице-премьер Серик Жумангарин объяснил, что на производстве некоторых санкционных товаров трудятся целые населенные пункты.

Банки Международные отношения Торговля Санкции Бизнес Экономика
02 декабря 2024, 17:01
В Сбербанке озвучили прогноз по повышению ключевой ставки до конца года
РИА «Новости»
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Совет директоров Банка России на последнем заседании в этом году повысит ключевую ставку до 22 -23%. Как сообщил «Интерфакс», такой прогноз в беседе с журналистами сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Совет директоров Банка России на последнем заседании в этом году повысит ключевую ставку до 22 -23%. Как сообщил «Интерфакс» , такой прогноз в беседе с журналистами сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он пояснил, что регулятор может пойти на такой шаг из-за высокого уровня инфляции, снижения которой пока не видно, а также достаточно высокого уровня доходов россиян.

«Есть пока общие ожидания, что высока вероятность подъема ставки либо на один процентный пункт, либо на два пункта», - заявил Царев.

Он добавил, что это самый вероятный сценарий, на который готов пойти Центробанк.

Представитель Сбербанка добавил, что вслед за повышением ключевой ставки высока вероятность дальнейшего повышения ставок по вкладам, но оно станет последним, потому что банки уже столкнулись с наличием избыточной ликвидности.

«Сейчас банки уже называют ставки выше ключевой. Поэтому я бы, наверное, больше ориентировался на ключевую как один из элементов, и на ситуацию, которая будет происходить на денежном рынке, то есть какой будет стоимость денег на рынке в целом», - добавил Царев.

Повышение ключевой ставки до 23% ранее допустил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, но из-за риска повышения уровня инфляции выше прогнозного в 8,5%, а также на фоне роста курса иностранных валют регулятор может пойти на такой шаг. Последнее в этом году заседание совета директоров Центробанка пройдет 20 декабря.

Сбербанк Россия Деньги Центробанк
29 ноября 2024, 16:24
Банк России предложит новые меры для борьбы с ипотечными схемами
Unsplash
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В ближайшее время Банк России представит новые правила, направленные на борьбу с ипотечными схемами на рынке жилой недвижимости. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

«В отношении различных схем, выстраиваемых на жилищном рынке, действительно, принят ипотечный стандарт. Полагаем, что мы в ближайшее время предложим регуляторные новации уже в части формирования резервов банков», - процитировало его РИА «Новости».

Более подробную информацию о том, как это будет работать, регулятор предоставит позже.

В ноябре Центробанк предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. По мнению регулятора, при слишком большом сроке заемщик может столкнуться со сложностями в выплате долга.

В сентябре 2024 года средняя сумма кредита на покупку жилья в России достигла 4,81 миллиона рублей , что стало рекордным показателем за 11 лет. Дальнейший рост будет зависеть от динамики цен и спроса.

Банки Россия Недвижимость Центробанк
28 ноября 2024, 17:56
Официальный курс доллара превысил 109 рублей
Pxhere
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Центробанк установил официальный курс доллара на 29 ноября на уровне выше 109 рублей. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара достиг отметки в 109,5782 рубля, евро - 116,1410 рубля.

Накануне ЦБ установил официальный курс американской валюты на уровне 108,0104 рубля, европейской - 113,0947.

Рубль продемонстрировал заметное укрепление на Московской бирже после введения мер ЦБ. Накануне регулятор решил приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности финансовых рынков.

Финэксперт Андрей Бархота допустил рост курса доллара к концу года. Также не исключено повышение ключевой ставки минимум до 23%.

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