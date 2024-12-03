Saxo Bank обнародовал «шокирующие прогнозы» на 2025 год

Датский финансовый гигант Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2025 год, предсказывав ряд событий, которые могут воздействовать на мировые рынки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Эксперты банка пришли к выводу, что пересмотр торговых отношений США под руководством избранного президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска приведет к ослаблению доллара на 20% по отношению к основным валютам и на 30% к золоту.

После этого Китай и страны БРИКС+ начнут использовать для международных расчетов цифровые валюты и офшорный юань. Европа возьмет курс в своих торговых связях на евро. Это приведет к наступлению новой эры на мировом финансовом рынке.

В Saxo Bank также предсказали, что рынок криптовалют в 2025 году вырастет в четыре раза, достигнув 10 триллионов долларов. Согласно прогнозу, производитель чипов для ИИ Nvidia обгонит Apple по размеру годовой прибыли благодаря продажам своих процессоров Blackwell.

Также аналитики выразили уверенность, что растущая популярность электромобилей ударит по ОПЕК. Из-за внутренних разногласий некоторые ключевые члены покинут ОПЕК, а оставшиеся начнут наращивать добычу, спровоцировав падение цен на нефть.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов ранее допустил повышение ключевой ставки до 23%.