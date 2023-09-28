Санкции Запада не помешали России проводить внутренние и внешние расчеты
Санкционные ограничения не помешали России проводить как внутренние, так и внешние расчеты, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. С таким заявлением он выступил в ходе Московского финансового форума, сообщил ТАСС.
«Безусловно, важную роль в успешной адаптации к санкциям сыграла отечественная финансовая система», - сказал премьер.
Он подчеркнул, что у страны сохранились возможности проведения расчетов вне зависимости от действий из-за рубежа.
Отдельно Мишустин отметил успешную работу национальной карты «Мир». Глава кабмина напомнил, что на ее базе реализуют не только платежный, но и нефинансовый функционал.
«Это социальные и транспортные карты, электронные сертификаты», - пояснил он.
Ранее о стимулирующем воздействии санкций Запада для развития России говорил президент Владимир Путин.
По его словам, ограничения в отношении страны, конечно, доставляют ряд проблем, но вместе с тем у России появляются новые возможности.
«Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, стимулируют развитие», - подчеркнул Путин.
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