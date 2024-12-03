Санкции вынудили банки Китая отказаться от денег из России

Совет директоров Банка России на последнем заседании в этом году повысит ключевую ставку до 22 -23%. Как сообщил «Интерфакс», такой прогноз в беседе с журналистами сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Совет директоров Банка России на последнем заседании в этом году повысит ключевую ставку до 22 -23%. Как сообщил «Интерфакс» , такой прогноз в беседе с журналистами сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он пояснил, что регулятор может пойти на такой шаг из-за высокого уровня инфляции, снижения которой пока не видно, а также достаточно высокого уровня доходов россиян.

«Есть пока общие ожидания, что высока вероятность подъема ставки либо на один процентный пункт, либо на два пункта», - заявил Царев.

Он добавил, что это самый вероятный сценарий, на который готов пойти Центробанк.

Представитель Сбербанка добавил, что вслед за повышением ключевой ставки высока вероятность дальнейшего повышения ставок по вкладам, но оно станет последним, потому что банки уже столкнулись с наличием избыточной ликвидности.

«Сейчас банки уже называют ставки выше ключевой. Поэтому я бы, наверное, больше ориентировался на ключевую как один из элементов, и на ситуацию, которая будет происходить на денежном рынке, то есть какой будет стоимость денег на рынке в целом», - добавил Царев.

Повышение ключевой ставки до 23% ранее допустил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, но из-за риска повышения уровня инфляции выше прогнозного в 8,5%, а также на фоне роста курса иностранных валют регулятор может пойти на такой шаг. Последнее в этом году заседание совета директоров Центробанка пройдет 20 декабря.