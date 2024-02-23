Санкции США не повлияли на работу карт «Мир» СБП в России

Рубль скоро укрепится и будет вновь котироваться в диапазоне 89–91 за доллар. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Рубль скоро укрепится и будет вновь котироваться в диапазоне 89–91 за доллар. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он пояснил, что в последнее время несколько снизилась стоимость нефти, кроме того, страны Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против РФ , и инвесторы захотели запастись не российской валютой. Все это в последнее время повлияло на валютный рынок. Однако скоро ситуация изменится, считает экономист.

«Мне кажется, что в интервале от нескольких дней до двух недель это сойдет на нет. <…> Я думаю, быстро придет в равновесие рубль и опять будет где-то на уровне 89–91, если никаких дополнительных негативных факторов не будет», - высказался Григорьев.

Он добавил, что рубль окрепнет, если восстановится экспортный поток.

Накануне, 22 февраля, курс доллара к рублю на Мосбирже увеличился на 49 копеек, или 0,53%, и превысил 93 рубля впервые за пару недель.