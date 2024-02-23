Санкции США не повлияли на работу карт «Мир» СБП в России
Новые санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов в России, операции по карте «Мир» и через СБП проводятся как обычно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе НСПК.
«Работа сервисов платежной системы „Мир“ и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», - подчеркнули в НСПК.
Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Власти США сегодня ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Новый санкционный список пополнили ряд российских банков.