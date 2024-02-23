23 февраля 2024, 20:48

Санкции США не повлияли на работу карт «Мир» СБП в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Новые санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов в России, операции по карте «Мир» и через СБП проводятся как обычно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе НСПК.

«Работа сервисов платежной системы „Мир“ и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», - подчеркнули в НСПК.

Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Власти США сегодня ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Новый санкционный список пополнили ряд российских банков.

США Банки Санкции Россия Работа
23 февраля 2024, 10:08
Рублю предсказали скорое укрепление
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рубль скоро укрепится и будет вновь котироваться в диапазоне 89–91 за доллар. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Рубль скоро укрепится и будет вновь котироваться в диапазоне 89–91 за доллар. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он пояснил, что в последнее время несколько снизилась стоимость нефти, кроме того, страны Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против РФ , и инвесторы захотели запастись не российской валютой. Все это в последнее время повлияло на валютный рынок. Однако скоро ситуация изменится, считает экономист.

«Мне кажется, что в интервале от нескольких дней до двух недель это сойдет на нет. <…> Я думаю, быстро придет в равновесие рубль и опять будет где-то на уровне 89–91, если никаких дополнительных негативных факторов не будет», - высказался Григорьев.

Он добавил, что рубль окрепнет, если восстановится экспортный поток.

Накануне, 22 февраля, курс доллара к рублю на Мосбирже увеличился на 49 копеек, или 0,53%, и превысил 93 рубля впервые за пару недель.

Евро Рубль Санкции Курс валют
22 февраля 2024, 16:10
Автомобили Solaris начали выпускать в Санкт-Петербурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai запустили производство машин под новым брендом Solaris. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на нового владельца завода AGR Automotive Group.

«AGR Automotive Group (ООО АГР) объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris», - указали в компании.

Выпускать линейку Solaris будут на «Автомобильном заводе АГР». Оно является предприятием полного производственного цикла. В модельный ряд нового бренда войдут Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Реализация всех автомобилей будет осуществляться через дилерскую сеть АГР.

Информация о выходе из режима простоя завода Hyundai в Петербурге появилась в начале января. Тогда собеседница РИА «Новости» сообщила, что предприятие занимается обучением персонала и обслуживанием оборудования.

Санкт-Петербург Машины Заводы
22 февраля 2024, 06:45
Крупнейший в России производитель автомобильного стекла перешел новому владельцу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Борский и Клинский стекольные заводы перешли в собственность холдинга «Адамант» из Санкт-Петербурга. Японский производитель автомобильного стекла AGC продал свои российские активы, сообщил «Коммерсант».

Директор обоих предприятий Сергей Князев сообщил, что сделку провели 19 февраля. Европейское подразделение японского концерна AGC Glass Europe продало оба российских производства одним лотом петербургскому «Адамант» Игоря Лейтиса. Холдинг владел 50 предприятиями и 22 торговыми центрами, в том числе «Российской стекольной компанией».

Борский стекольный завод считался крупнейшим в России производителем автомобильного стекла, а AGC - крупнейшим в мире. В марте 2022 года японский концерн прекратил инвестировать в страну и сократил поставки своей продукции. Сергей Князев заявил, что с тех пор предприятия стагнировали. По его словам, новый владелец разработал многолетний план развития.

Французская компания Danone продаст свое предприятие в Татарстане - «Вамин». Его передали под управление Росимущества.

Россия Бизнес Импортозамещение
21 февраля 2024, 19:53
Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В решении суда указали, что в доход государства обращены все акции АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех.

В 2019 году в отношении основателя холдинга Сергея Петрова и других руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода ими средств за границу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы холдинга. Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года.

Суд Россия

Новости по теме