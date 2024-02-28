Санкции против «Совкомфлота» сдвинули запуск поставок газа с «Арктик СПГ-2»

Отечественный рынок ипотечной секьюритизации в 2024 году будет развиваться благодаря включению новых типов объектов в обеспечение ценных бумаг, улучшению инфраструктуры и инструментов для инвесторов и оригинаторов. Развитие направления обсудили на встрече с представителями застройщиков и финансовых организаций «Рынок ипотеки и ипотечных ценных бумаг: итоги и перспективы» в Москве.

В текущем году планируется чаще выпускать ипотечные облигации с закладными на новостройки, а также провести дебютные выпуски ИЦБ с кредитами на строительство индивидуальных жилых домов. Кроме того, будет уделяться особое внимание дальнейшей цифровизации секьюритизации.

«Реализация всех возможностей секьюритизации требует не только развития цифровой платформы, которая является базой для выпусков ипотечных облигаций, но и перехода на единые стандарты обмена данными», - обратил внимание заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

«Секьюритизация позволяет банкам трансформировать пулы ипотечных кредитов в ликвидные ценные бумаги и снизить риски быстро растущего ипотечного кредитования», - отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

Также продолжится работа по развитию рынка электронных закладных - в 2023 году их объем вырос в 2,3 раза. Цифровые документы позволяют снизить операционные затраты банков, нарастить объем ипотечного портфеля, доступного для секьюритизации, и значительно ускорить процесс его рефинансирования.

Стандартом обмена данными от ДОМ.РФ уже пользуются главные участники рынка ИЦБ. В будущем он может стать общим для отрасли, что сильно упростит взаимодействие в ипотечно-жилищной сфере, уточнил Комлик.

Участники мероприятия отметили, что несмотря на высокий уровень рыночных ставок в прошлом году разместили рекордный объем ипотечных облигаций с поручительством. Темпы роста рынка ипотечных ценных бумаг превысили показатели рынка жилищного кредитования. При этом 2023 год стал рекордным по объему ипотеки - банки оформили два миллиона таких кредитов на общую сумму 7,8 триллиона рублей.

По ее словам, необходимо развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки. Этому помогут инновации в ипотечных продуктах, регулировании и технологиях кредитования, а также совершенствование инфраструктуры выпуска ИЦБ. В 2024-м банки продолжат получать секьюритизацию продуктов ипотечного кредитования и смогут расширять возможности по рефинансированию ипотечного портфеля, добавила Музыкина.

Пока доля электронных закладных на первичном рынке составляет менее 1,5%, поэтому особый акцент будет сделан на их масштабировании. В 2024 доля цифровых документов с залогом прав по договорам долевого участия может увеличиться до 35-40%, а на вторичном рынке - с 33% до 45-50%.