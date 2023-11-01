«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», - заявил он.

Замминистра обвинил страны G7 и Евросоюза в срыве Кимберлийского процесса, возложил на них ответственность за возможные мятежи и другие проблемы производителей и перерабатывающих стран. Алексей Моисеев заявил, что организация хорошо зарекомендовала себя, ведь благодаря ей удалось сократить долю конфликтных алмазов в торговле с 15% до 1% и наладить диалог.

Он заявил, что Запад устроил в рамках Кимберлийского процесса антироссийскую кампанию. Замминистра отверг обвинения в несоблюдении требований схемы сертификации и пригласил на обзорный визит в Россию в 2024 году.

Кимберлийский процесс создали для борьбы с торговлей «кровавыми алмазами» , сертификации камней для подтверждения их подлинности и происхождения. Организация взяла под контроль 99% рынка алмазов. Крупнейшим производителем России является ГК «Алроса», против которой предложили ввести санкции.