Санкции против «Алросы» скажутся на уязвимых слоях населения — Минфин
Россия осталась крупнейшим поставщиков алмазов, и введение санкций приведет к искажению рынка. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в конечном счете ограничения против ГК «Алроса» ударят по самым уязвимым слоям населения. Его письмо к участникам Кимберлийского процесса опубликовал Минфин.
«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», - заявил он.
Замминистра обвинил страны G7 и Евросоюза в срыве Кимберлийского процесса, возложил на них ответственность за возможные мятежи и другие проблемы производителей и перерабатывающих стран. Алексей Моисеев заявил, что организация хорошо зарекомендовала себя, ведь благодаря ей удалось сократить долю конфликтных алмазов в торговле с 15% до 1% и наладить диалог.
Он заявил, что Запад устроил в рамках Кимберлийского процесса антироссийскую кампанию. Замминистра отверг обвинения в несоблюдении требований схемы сертификации и пригласил на обзорный визит в Россию в 2024 году.
Кимберлийский процесс создали для борьбы с торговлей «кровавыми алмазами» , сертификации камней для подтверждения их подлинности и происхождения. Организация взяла под контроль 99% рынка алмазов. Крупнейшим производителем России является ГК «Алроса», против которой предложили ввести санкции.