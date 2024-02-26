Самозапрет на кредиты и займы для россиян вступит в силу с марта 2025 года

Для введения самозапрета на оформление банковских кредитов и займов в микрофинансовых организациях россиянам достаточно обратиться в Бюро кредитных историй через МФЦ или подать заявку через портал госуслуг вне зависимости от места жительства или пребывания.

Для оформления необходимо предъявить документы и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). На следующий день запрет внесут в кредитную историю и он начнет действовать. Таким же способом россияне смогут снять запрет на получение денег.

Норма не станет распространяться на ипотечные кредиты, а также займы на покупку машины или получение образования.

Законопроект о самозапрете на кредиты и займы депутаты Госдумы приняли на минувшей неделе. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что новая мера защитит россиян от мошенников, берущих кредиты от их имени.