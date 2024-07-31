«С Татьяной происходит что-то странное». Муж Бакальчук прокомментировал иск о разводе

Бизнесмен выразил уверенность, что его жена никогда бы не подала иск о разводе, сообщив об этом не ему лично, а через публичное заявление в соцсетях.

«С Татьяной происходит что-то действительно странное», - подчеркнул он.

Бакальчук заявил, что защищает семью всеми доступными ему способами. Ему помогают многие действующие и бывшие сотрудники Wildberries. Также он призвал жену услышать его и поговорить один на один.

«На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы, и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса», - добавил муж основательницы компании.

Предприниматель пообещал не дать супругу в обиду.

История началась 23 июля, когда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. Он заявил, что его жена якобы ушла из дома, а компанию попытались захватить рейдеры. Кадыров пообещал оказать содействие.

Руководительница Wildberries ответила, что компания после слияния с оператором наружной рекламы Russ продолжит работать как прежде , а ее брак давно дал трещину.