С наступлением Нового года в России повысились пенсии

«Сейчас уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», - сообщил министр Антон Котяков.

Плановая индексация коснулась как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжил трудиться. Министр напомнил, что по закону правительство имеет право пересмотреть повышение в зависимости от уровня инфляции. Корректировка произойдет в следующем месяце. Котяков сообщил, что 37 миллионов человек получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

В апреле на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Их получат инвалиды, неработоспособные россияне, люди с недостаточным трудовым стажем и другие категории.