Рублю предрекли укрепление после указа Путина

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«Предложение валюты будет больше, рубль будет дорожать. Думаю Bloomberg прав, и 80 (курс доллара к рублю, - прим. ред.) на конец года мы увидим», - отметил специалист.

По словам Разуваева, подобная практика продажи валютной выручи экспортерами существовала и ранее - в 90-е годы. В 2004-м ее отменили, но тогда ситуация на валютном рынке была совершенно другой, был приток иностранных инвестиций, пояснил собеседник «360».

Экономист выразил уверенность, что указ президента был правильным решением. Вместе с тем, по его мнению, такой шаг следовало было сделать раньше, еще летом.

«Но лучше поздно, чем никогда», - добавил он.

Говоря о дальнейших прогнозах по положению рубля, Разуваев заметил, что следует принимать во внимание будущие решения Банка России по ключевой ставке. Он не исключил, что регулятор пойдет на ее повышение.

«Еще надо смотреть как ЦБ будет поступать со ставкой, я жду повышения до 14%, потом до 15%, потом увидим какая ставка будет на конец года», - заключил собеседник «360».