Рублю предрекли прохождение «пика налогового периода»

Он напомнил, что несколько месяцев назад компании-экспортеры столкнулись с сокращением валютной выручки и бизнес стал меньше приводить ее на рынок.

«Рубль оказывается под давлением, потому что остается без мощной опоры», - отметил эксперт.

Аналитик предположил, что трейдеры могут негативно отреагировать на новый санкционный пакет против России, что повлияет на рубль в последнюю неделю февраля. Антонов также спрогнозировал, что цена доллара составит от 93 до 96 рублей, а евро будет торговаться в пределах 99-104 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев указал на скорое укрепление рубля. По его словам, в интервале от нескольких дней до двух недель российская валюта станет котироваться в диапазоне 89-91 за доллар.