24 февраля 2024, 17:11

Рублю предрекли прохождение «пика налогового периода»

РИА «Новости»
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Российской валюте придется окунуться в пик налогового периода, но она благополучно справится с этими сложностями к началу весны. Об этом агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он напомнил, что несколько месяцев назад компании-экспортеры столкнулись с сокращением валютной выручки и бизнес стал меньше приводить ее на рынок.

«Рубль оказывается под давлением, потому что остается без мощной опоры», - отметил эксперт.

Аналитик предположил, что трейдеры могут негативно отреагировать на новый санкционный пакет против России, что повлияет на рубль в последнюю неделю февраля. Антонов также спрогнозировал, что цена доллара составит от 93 до 96 рублей, а евро будет торговаться в пределах 99-104 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев указал на скорое укрепление рубля. По его словам, в интервале от нескольких дней до двух недель российская валюта станет котироваться в диапазоне 89-91 за доллар.

Евро Рубль Доллары США Россия Курс валют Бизнес Экономика
24 февраля 2024, 14:39
Морской банк рассказал об изменениях в работе после санкций США
РИА «Новости»
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Введенные США санкции никак не повлияют на деятельность Морского банка, так как они коснулись только расчетов в долларах. Об этом сообщил сайт финансовой организации.

В банке добавили, что он не имеет активов в США, которые американская сторона могла бы заблокировать.

«Объем этих [долларовых] расчетов в банке минимальный, и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности», - указали в кредитной организации.

Банк также гарантировал клиентам сохранность всех средств, в том числе находящихся на валютных счетах. Все офисы, банкоматы и сервисы работают в обычном режиме.

Ранее о санкциях против России объявил президент США Джо Байден. Белый дом ввел более 500 экономических ограничений, проинформировал «Царьград».

Санкции затронули сферу закупок, ВПК и другие отрасли.

Под ограничения попали такие российские банки, как ПАО «СПБ Банк», Банк «Авангард», РостФинанс Банк, Модульбанк и другие финансовые организации.

США Банки Доллары США Санкции
24 февраля 2024, 01:00
Минфин США заявил, что санкции не окажут негативного влияния на американскую экономику
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Американская экономика не пострадает от последствий применения санкций в отношении других стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

По его словам, такого мнения придерживается администрация Белого дома. В Вашингтоне также считают, что им удастся сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты.

С точки зрения чиновника, роль доллара «будет определяться мощью нашей экономики». Что касается рестрикций в отношении других государств, то они будут применяться «эффективно, точечно и на многосторонней основе», резюмировал Адейемо.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.

Американская экономика не пострадает от последствий применения санкций в отношении других стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

США Доллары США Санкции Экономика
23 февраля 2024, 20:48
Санкции США не повлияли на работу карт «Мир» СБП в России
РИА «Новости»
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Новые санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов в России, операции по карте «Мир» и через СБП проводятся как обычно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе НСПК.

«Работа сервисов платежной системы „Мир“ и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», - подчеркнули в НСПК.

Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Власти США сегодня ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Новый санкционный список пополнили ряд российских банков.

США Банки Санкции Россия Работа
23 февраля 2024, 10:08
Рублю предсказали скорое укрепление
РИА «Новости»
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Рубль скоро укрепится и будет вновь котироваться в диапазоне 89–91 за доллар. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Рубль скоро укрепится и будет вновь котироваться в диапазоне 89–91 за доллар. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он пояснил, что в последнее время несколько снизилась стоимость нефти, кроме того, страны Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против РФ , и инвесторы захотели запастись не российской валютой. Все это в последнее время повлияло на валютный рынок. Однако скоро ситуация изменится, считает экономист.

«Мне кажется, что в интервале от нескольких дней до двух недель это сойдет на нет. <…> Я думаю, быстро придет в равновесие рубль и опять будет где-то на уровне 89–91, если никаких дополнительных негативных факторов не будет», - высказался Григорьев.

Он добавил, что рубль окрепнет, если восстановится экспортный поток.

Накануне, 22 февраля, курс доллара к рублю на Мосбирже увеличился на 49 копеек, или 0,53%, и превысил 93 рубля впервые за пару недель.

Евро Рубль Санкции Курс валют

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