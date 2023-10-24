Рубль укрепился к мировым валютам

Рубль продолжает идти на снижение к доллару и юаню, но демонстрирует рост к евро. Американская валюта поднимается до 95,43 рубля, китайская - до 13,01 рубля, европейская снижается до 100,83 рубля. Такими данными поделилась Московская биржа.

Курс доллара расчетами «завтра» на 07:03 по московскому времени растет на 11 копеек, до 95,43 рубля, юаня - на одну копейку, до 13,01 рубля. А курс евро снижается на две копейки, до 100,83 рубля.

В пятницу, 20 октября, курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 28 сентября. По данным на 10:20, курс евро к рублю достиг 101,8325.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, что указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров повлияет на укрепление российской валюты. Он также отметил, что также на это повлияют будущие решения Банка России по ключевой ставке. Он не исключил, что регулятор примет меры по ее повышению.