Рубль рухнул на первых торгах 2024 года

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К моменту закрытия торгов курс доллара США составил 92 рубля - это на 1,64 рубля выше, чем в конце прошлого года. Цена евро поднялась до 100,23 рубля (подорожание на 60,75 копейки), а китайский юань вырос на 14,05 копейки - до 12,752 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса рубля может быть связано с падением нефтяных котировок, а также временным дефицитом валюты из-за официальных новогодних каникул в России.

В четверг, 28 декабря, рубль заметно укрепился в ходе торгов на Московской бирже.

Курс евро снизился на 1,21 рубля и составил 99,96 рубля.

Американский доллар тоже подешевел. Его цена составила 89,95 рубля, что на 1,32 рубля ниже предыдущего дня торгов.