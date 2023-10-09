Рубль назвали самой недооцененной валютой стран «Большой двадцатки»

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Агентство сравнило стоимость комбо-обеда из бургера, картошки фри и колы в странах «Большой двадцатки», а затем вывело курс национальных валют по паритету покупательной способности. Курс рубля мог бы составить 32,07 за доллар, что втрое ниже существующих расценок.

«Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там», - заявил специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Рупия Индонезии в 2,2 раза ниже реального курса, 6,9 тысячи за доллар, а ранда ЮАР - в 1,8 раза, 10,4 за доллар. Из-за этого российскую валюту назвали самой недооцененной.

Курс доллара 6 октября впервые с лета превысил отметку в 101 рубль. Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что курс валют определил платежный баланс страны.