Специалисты высчитали среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции. Реальная зарплата по итогам марта увеличилась на 12,9% в годовом выражении. В феврале этот показатель составлял 10,8%, в январе - 8,5%.

В номинальном выражении средняя зарплата россиян в марте составляла 87 740 рублей. Это на 21,6% больше, чем год назад. Реальные зарплаты за 2023 год увеличились на 7,8%.

В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу для женщин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что кроме должностных обязанностей женщины выполняют домашнюю работу и ухаживают за членами семьи.