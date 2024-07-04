04 июля 2024, 12:37

Рост зарплат в России замедлится — Центробанк

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что это не приведет к снижению доходов.

«Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие», - сказал он.

Заботкин заверил, что это не спровоцирует снижения доходов населения. Он объяснил, что работодатели не смогут продолжать увеличивать зарплаты быстрее, чем производительность труда.

Представитель регулятора подтвердил, что на июньском заседании Центробанка обсуждали повышение ключевой ставки до 17%-18%. Он допустил, что на ближайшей встрече этот вопрос вновь включат в повестку дня.

Инфляция в России , по прогнозу Заботкина, достигнет пика в июле и замедлится к августу-сентябрю.

Зарплаты Деньги Центробанк
06 июля 2024, 11:31
США после перерыва закупили в России рекордное количество обогащенного урана
Читайте нас в: Google Новости
США возобновили импорт обогащенного урана из России. В мае они потратили 209,5 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Закупки приостанавливали в апреле, но в конце весны восстановили сотрудничество. В мае Россия поставила США 91,1 тонны обогащенного урана стоимостью 209,5 миллиона долларов. Это максимальная сумма за год.

Последний крупный транш провели в марте 2023 года, когда американцы приобрели сырье на 245,9 миллиона долларов.

Обогащенный уран использовали в производстве топлива для ядерных реакторов. США закупали это сырье в России, Казахстане и Узбекистане, поэтому в 2022 году представители энергетической отрасли призвали Белый дом не вводить санкции в этом направлении.

Весной 2024 года завод в Огайо впервые произвел 90 килограммов собственного обогащенного урана.

США Экспорт Торговля Россия Деньги Экономика
05 июля 2024, 19:12
В Германии задержали злоумышленников, вымогавших деньги у семьи Шумахера
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Германии задержали четырех человек, вымогавших у семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера 15 миллионов евро. Об этом сообщило издание Bild.

Вымогатели пытались шантажировать семью прославленного автогонщика приватными фотографиями. По данным следствия, один из задержанных работал в службе безопасности бывшего пилота и занимался оцифровкой частных фото его семьи.

Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, катаясь с семьей на горных лыжах на французском курорте Мерибель, и 250 дней провел в медицинской коме. С тех пор о его состоянии практически ничего не известно, его семья не дает комментариев и допускает к нему лишь очень ограниченный круг людей.

В конце прошлого года младший брат Шумахера Ральф , тоже автогонщик, рассказал, что скучает по нему и что теперь «все не так, как раньше». Он отметил, что брат вряд ли полностью восстановится от полученной травмы.

Германия Формула 1
05 июля 2024, 10:20
Индийская армия получила 35 тысяч автоматов АК-203 совместного производства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited передало министерству обороны Индии 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«„Ростех“ производит широкую линейку вооружения, которое подтвердило свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе новейшее стрелковое оружие. Сегодня Индия - первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя „двухсотую“ серию автоматов Калашникова», - отметил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, в проект заложили полную локализацию производства, что дает России конкурентное преимущество как поставщику оборонных решений. Производство осуществляется в индийском штате Уттар-Прадеш с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании.

Автомат Калашникова АК-203 - версия АК-200 с калибром 7,62×39 мм вместо 5,45×39. Вместе с тем модификация сохраняет простоту и надежность, характерную для всей линейки.

«Российско-индийское совместное предприятие - яркий пример плодотворного сотрудничества наших стран в оборонной сфере», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Сегодня две страны продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ - максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.

Индия Ростех Россия Оружие Армия
05 июля 2024, 09:16
После прошлогоднего снижения товарооборот России с Ираном снова возрос — Путин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Товарооборот между Россией и Ираном возобновил рост, увеличившись на 14%. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу отметить, что в прошлом году у нас несколько скорректировался уровень товарооборота, он снизился, но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказали он.

Путин назвал российско-иранские отношения дружественными и конструктивными. Президент выразил уверенность в том, что они продолжат укрепляться, независимо от итогов президентских выборов в Иране , в том числе благодаря соглашению о свободной торговле с ЕврАзЭС. По его словам, обе страны стремятся к соблюдению международных норм, созданию многополярного мироустройства и сохранению роли ООН.

Россия и Иран перейдут на офшорный риал в торговых расчетах. Новый проект анонсировал Центробанк республики.

Экспорт Международные отношения Торговля Россия Иран Экономика

Новости по теме