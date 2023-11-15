Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 5,5%

Данные службы государственной статистики оказались лучше ожиданий экономистов. Росстат отметил рост производства в таких видах деятельности, как оптовый и розничный товарооборот, строительство, сельское хозяйство и другие.

Более подробные данные по ВВП за третий квартал ведомство представит 13 декабря. Предварительную оценку выполнили на основе производственного метода.

Еврокомиссия заявила, что рост внутреннего валового продукта России по итогам 2023 года составит 2%. РФ перенаправила большую часть экспорта, особенно сырьевые товары, в Индию, Китай и другие страны.

В ООН сообщали, что в 2024 году Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной динамикой в экономике. По данным аналитиков, в РФ увеличился индекс деловой активности. Это объяснили внутренним спросом.