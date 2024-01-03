Рост состояния богатейших бизнесменов России в 2023 году подсчитали

Пятерку самых разбогатевших в прошлом году российских предпринимателей открыл основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Принадлежащие ему доли акций в различных компаний подорожали на 9,29 миллиарда долларов, увеличив состояние бизнесмена до 24,7 миллиардов долларов.

Следующим по росту капитала стал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его богатство за год выросло на 5,67 миллиарда долларов, а все его активы оценили в 17,42 миллиарда доллара.

Сооснователь международной группы НЛМК Владимир Лисин стал третьим с результатом 4,08 миллиарда долларов дохода и 23,9 миллиарда в американской валюты общего богатства.

Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл», но сохранил свою долю в компании в виде акций, которые за год принесли ему 3,91 миллиарда долларов, увеличив его состояние до 9,78 миллиарда.

Замкнул пятерку глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. Принадлежащие ему ценные бумаги выросли в цене на 2,83 миллиарда долларов, а общее состояние до 27,5 миллиардов.

Но кроме заработка акции могут приносить и убытки. Это в полной мере оценил основной акционер компании «Акрона» Вячеслав Кантор. За год его состояние уменьшилось на 149 миллионов долларов и составило 6,21 миллиарда Всего в рейтинг Bloomberg вошли 25 российских предпринимателей, включенных в число 500 богатейших людей планеты.

Самые богатые предприниматели России за 2023 год увеличили общую стоимость своего состояния на 50 миллиардов долларов. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index , сформированного на оценке стоимости ценных бумаг подконтрольных предпринимателям компаний.