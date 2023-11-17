Повышение вложений России в американский госдолг в два раза не следует считать критичным. Об этом сообщил «Ленте.ру» зампредседателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.
По словам депутата, вложения России в госдолг США были мизерными. Двукратное увеличение относительно предыдущего уровня - это небольшой рост, пояснил парламентарий.
«Это некритично, это не изменение политики», - отметил Делягин.
Он не исключил, что вложения сделал не Минфин, а Банк России, поскольку у него больше гибкости. Решение могло быть связано с девальвацией рубля, сказал депутат.
Чтобы обеспечить девальвацию, необходимо было убрать с рынка некоторое количество долларов, уточнил парламентарий. Эту валюту могли перевести в американские госбумаги, заключил Делягин.
По данным американского Минфина, в сентябре 2023 года объем вложений России в госбумаги США достиг 73 миллионов долларов. В августе эта сумма составляла 31 миллион.