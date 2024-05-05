Рост цен на квартиры в новостройках связали с запуском льготной ипотеки

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, благодаря льготной ипотеке сохранялся рыночный спрос и увеличивались объемы строительства жилья в стране. При этом значительный разрыв в ставках на новые дома и вторичку создал дисбаланс цен на рынке недвижимости.

Аналитики компании «Этажи» подсчитали, что в 10 из 16 российских мегаполисов в среднем стоимость на новые квартиры с апреля 2020 года возросла больше чем в два раза. Больше всего подорожание новостроек ощутили жители Омска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Самары, Перми, Уфы, Челябинска, Волгограда и Казани.

В Москве и Петербурге за два года цены на жилье в новых домах подскочили на 70% и 90%. В России сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройке выросла с 67 778 рублей до 128 200 рублей.

Ранее эксперт «Этажей» Алексей Ткаченко в беседе с 360.ru рассказал, стоит ли ждать доступную ипотеку в РФ. По его словам, до 2029 года ключевая ставка может упасть до уровня 2020-го.