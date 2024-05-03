Росстат решил считать доходы россиян по-новому

Научную работу предстоит провести в два этапа - до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Исследователям поручат пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян в условиях неполноты основы выборки и ограниченных возможностей сбора первичных данных. Стоимость работы оценили в шесть миллионов рублей.

Росстат заявил, что подрядчик продумает внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах - из внешних источников информации и по итогам опросов. Исследователям поручили повысить точность оценки благосостояния хозяйств с относительно высокими доходами и репрезентативность выборки по многодетным семьям.

Доходы россиян в 2024 году повысятся, заявил экономист Андрей Лобода. По его словам, это связано с дефицитом квалифицированных кадров в некоторых отраслях.

Ura.ru напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году увеличить благосостояние жителей страны.