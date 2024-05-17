17 мая 2024, 23:34

Росстат предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2024 года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В четвертом квартале 2023 года он составлял 4,9%, говорится в предварительном отчете Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го, по предварительной оценке, составил 105,4%», - отметили в ведомстве.

Предварительная оценка Росстата полностью совпала с прогнозами Минэкономразвития. В ведомстве заявили, что к концу года ВВП вырастет на 2,8%.

В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин заявил, что рост национального ВВП показывает хорошие темпы.

Россия Росстат Продукты ВВП
17 мая 2024, 10:54
Банки раскрыли новую уловку мошенников
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят с фейковых банковских аккаунтов и убеждают клиентов продлить срок, якобы заканчивающейся у клиента карты. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО (программное обеспечение - прим. ред.)», - предупредили в банке.

Пользователям мессенджеров стали звонить якобы из крупных банков. Мошенники заверяют своих жертв, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого они просят назвать код из поступившего сообщения, а потом получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут вывести деньги.

«Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора», - рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Для того чтобы защитить себя от злоумышленников, можно использовать определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне Россиянам также напомнили, что с 2020 года банки обсуживают карты даже с истекшим сроком действия. Специально обновлять карту не нужно, только если она физически не износилась.

Ранее мошенники разработали способ дистанционной кражи sim-карт. Для этого аферистам нужны только скомпрометированная учетная запись жертвы у оператора связи, а также телефон, поддерживающий eSIM. Чтобы не попасться на уловку, нужно ставить сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Мессенджеры Банки Смартфоны Кражи Деньги
17 мая 2024, 01:48
В Курске суд национализировал донецкие активы кондитерской группы «Конти»
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Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность имущество и деньги частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен, обращено в доход Российской Федерации: имущество ЧАО „Производственное объединение „Конти“; объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО „ТОР“; денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО „Донбасс Кондитер“», - сказано в публикации.

Представители суда отметили, что постановление должно быть мгновенно исполнено. Дело рассматривали на закрытом судебном заседании.

Ранее стало известно об удовлетворении иска Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) у частных владельцев, которые «выкачивали» из предприятия средства, почти не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Также ведется расследование дел против лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год.

До этого судостроительный завод в Ярославле арестовали по требованию региональной прокуратуры к компании «Лидер Гарант». Правоохранители обратились в суд 25 апреля, в этот же день иск удовлетворили. Следующее заседание проведут 27 мая.

Генпрокуратура РФ Суд Деньги
16 мая 2024, 10:26
Влияние третьих стран не сказалось на торговле и инвестициях России и Китая
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Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд, а инвестиции увеличились. Экономическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию извне, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Углублению торгово-инвестиционных связей, по его словам, заметно поспособствовал переход на расчеты в национальных валютах. Путин сообщил, что доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90%.

«И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», - сказал президент.

Китай, напомнил он, стал ведущим торговым партнером России. Президент согласился с оценкой китайской стороны о том, что в 2023 году товарооборот двух стран возрос до 240 миллиардов долларов. Он добавил, что объем торговли сельхозпродукцией увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов, а межправкомиссия реализовала или запланировала более 80 приоритетных инвестпроектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов.

В своем выступлении Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными. Он пообещал продолжать сотрудничество на основе доверия и добрососедства.

Экспорт Международные отношения Санкции Переговоры Владимир Путин Китай Экономика
16 мая 2024, 09:01
Межрегиональное сотрудничество назвали важнейшим элементом отношений России и Китая
РИА «Новости»
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Межрегиональное сотрудничество России и Китая стало важным элементом двусторонних отношений. Имеющиеся проблемы обсудят на ЭКСПО в Харбине, куда приедут представители многих российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом «Известиям».

ЭКСПО в Харбине, по его словам, пройдет в рамках межрегионального сотрудничества - важнейшего элемента двусторонних отношений. На форуме представят большое количество российских регионов и проведут предметный разговор об отношениях между субъектами, вопросах развития Дальнего Востока и приграничных провинций Китая.

«Это очень важно, один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но, скорее, это проблемы роста», - сказал он.

Песков уверен, что Китай достаточно сильный, чтобы противостоять попыткам США и других стран помешать сотрудничеству с Россией. Он сообщил, что двусторонний торговый оборот в 2023 году превысил 220 миллиардов долларов.

Дмитрий Песков Экспорт Торговля Россия Китай Экономика

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