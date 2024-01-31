Российский Трудовой кодекс назвали лучшим в мире

Президент России Владимир подписал закон, который касается расширения прав работающих людей по получению компенсации за задержанную зарплату.

Эксперт пояснила, что это не какая-то новая инициатива главы государства. Речь идет об уже существующем федеральном законе, который действует с 2001 года. С того момента в стране действует статья 236 Трудового кодекса, обязывающая работодателя при нарушении сроков выплаты зарплаты компенсировать сотрудникам эту задержку.

«Путин на этом акцентировал внимание - не забывайте это делать. Потому что некоторые работодатели считают: „выплатил, и скажи спасибо“. Поэтому он (президент России. - прим. ред.) требует от работодателей неукоснительного выполнения Трудового кодекса, который защищает работников от любых нарушений сроков», - подчеркнула Петрова.

По ее словам, все белые компании знают этот закон. А порядочные бухгалтеры соблюдают правила Трудового кодекса. При задержке зарплаты в следующем месяце сотруднику должны доплатить за несвоевременную передачу заработанных средств. Эта компенсация рассчитывается по формуле не ниже 1/150 от действующей на тот момент ключевой ставки Банка России.

Петрова подчеркнула, что в самом Трудовом кодексе на сегодняшний день нет никаких проблем, которые нужно решать. Этот закон каждый раз совершенствуется и улучшается.

«У нас очень сильный Трудовой кодекс по сравнению с мировыми стандартами. Нет круче кодекса Российской Федерации», - резюмировала эксперт.