04 июля 2024, 07:34

Российский миллиардер рассказал Карлсону о печальном будущем доллара

РИА «Новости»
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Из-за санкций Китай, Россия и другие страны сократили использование доллара в международных расчетах. Американская валюта утратит статус доминирующей, заявил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко в интервью Такеру Карлсону, опубликованному в YouTube-канале журналиста.

Если 12 лет назад Китай, по информации бизнесмена, осуществлял около 90% торговых операций в долларах, то теперь - менее 50%. Россия сократила объем операций в американской валюте до 14%.

«Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», - сказал он.

Мельниченко спрогнозировал формирование многополярного мира. Он заявил о появлении, по меньшей мере, двух сверхдержав в лице США и Китая.

В 2023 году Мельниченко впервые возглавил российский рейтинг Forbes. Его состояние оценивали в 25,2 миллиарда долларов.

Доллары США Санкции Деньги
04 июля 2024, 07:51
Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки в России
РИА «Новости»
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Глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в России пока что сохраняется период высоких процентных ставок. В четвертом квартале можно будет оценить дальнейшее развитие ситуации, сообщил он «Интерфаксу».

Греф отметил, что от ситуации на рынке цен будут зависеть сроки борьбы с инфляцией. При этом на дынный момент оснований для снижения ставок нет.

«Посмотрим, что будет происходить в четвертом квартале», - ответил председатель правления Сбербанка на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель председателя Центробанка Кирилл Тремасов не исключил повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в этом будет такая необходимость.

Сбербанк Россия Инфляция
04 июля 2024, 06:15
Держатели долгосрочных вкладов в России получат налоговые льготы
РИА «Новости»
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Владельцы долгосрочных вкладов от 15 месяцев с 2025 года смогут рассчитывать на льготы по налогу на доходы физических лиц. Такие поправки в Налоговый кодекс одобрил Минфин, сообщил РБК.

Проект поправок согласовали на заседании комиссии по законопроектной деятельности. Министерство утвердило параметры так называемых длинных вкладов, на которые со следующего года начнут действовать налоговые льготы. Их получат владельцы депозитов, открытых не менее чем на 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

«Вкладчики с длинными вкладами смогут уменьшать сумму процентов, которые будут получены в конце срока действия вклада, на сумму процентов, которые начислялись, но не выплачивались за период его существования», - объяснила руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева.

В Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе. При подготовке ко второму чтению правительство разработало поправки , которые озвучили на общественных обсуждениях.

Банки Налоги Минфин РФ Деньги Налог на проценты по вкладам в России
03 июля 2024, 20:25
Заморозку пенсионных накоплений в 2014 году назвали ошибкой
РИА «Новости»
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Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что тогда в России действовали негосударственные пенсионные фонды, которые собрали большие суммы и рассчитывали работать с полученными средствами. Но правила игры неожиданно поменялись.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение сориентировались», - заявил Аксаков.

Депутат добавил, что возвращение к нормам прошлых лет требует серьезного обсуждения и дискуссии, поскольку взгляды на этот вопрос у многих разные. По его словам, Министерство финансов точно выступит против такого шага.

До 2014 года работодатели платили в Пенсионный фонд России страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудников. Сумма делилась на страховую и накопительную пенсию. С 2014 года начал действовать мораторий, который предусматривал, что она вся уходила только в страховую часть.

Совет Федерации в среду, 3 июля, единогласно одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала решение долгожданным и важным для людей старшего поколения, которые до сих пор вносят вклад в развитие страны.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия Зарплаты
03 июля 2024, 13:40
Совет Федерации одобрил повышение пенсий работающим пенсионерам
РИА «Новости»
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Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года получил одобрение Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, решение сенаторы приняли единогласно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала одобренный документ долгожданным.

«Мы вместе - и Госдума, и Совет Федерации - с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», - заявила она.

Документ предусматривает введение после 1 января 2025 года выплат работающим пенсионерам в виде страховой пенсии и фиксированной выплаты в сумме, установленной на 31 декабря 2024 года с учетом индексации. Повышение вычислят по формуле, исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой на период работы страховой и фиксированной пенсий.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума приняла в конце июня. На повышение выплат в 2025 году направят 96,5 миллиарда рублей из государственного бюджета.

Пенсия Совет Федерации РФ Пенсионеры Законы Россия Валентина Матвиенко

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