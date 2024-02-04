Российский миллиардер купил дом в Лондоне за 30 миллионов долларов

Сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний не смогут оформить заявку на получение льготного кредита для покупки жилья по государственной программе через Сбербанк. Это следует из данных онлайн-сервиса «Домклик», входящего в структуру Сбера.

В разделе для оформления IT-ипотеки появилась надпись, что документы пока не принимают.

«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», - говорится на сайте.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Сделка.рф» сообщил, что Сбербанк потратил все лимиты по этой программе.

В конце января заявки на оформление IT-ипотеки прекратили принимать «ПСБ-банк», «МТС-банк», РНКБ и «Банк Санкт-Петербург». Это решение объяснили сокращением лимитов на выдачу из-за высокого спроса.

В конце декабря прошлого года Сбербанк объявил, что с 11 января изменит условия выдачи по всем видам льготной ипотеки. Теперь заемщики могут купить недвижимость только у аккредитованных с банком застройщиков, которые просубсидируют покупку.

Свое решение в кредитной организации объяснили ростом ключевой ставки и сокращением доли субсидий со стороны государства.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов начала действовать с июля 2022 года. Взять кредит на покупку жилья могут только сотрудники аккредитованных Минцифры компаний. Годовая ставка по кредиту составляет 5%, а первоначальный взнос, по новым правилам, вырос до 20% от стоимости жилья.

Максимальная сумма кредита для специалистов из городов-миллионников составляет 18 миллионов рублей, для остальных - девять миллионов.

Оформить кредит могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет при условии, что их зарплата до уплаты налогов составляла не менее 150 тысяч рублей последние три месяца.

В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что программы льготной ипотеки выполнили свою задачу и после июля ее продлять не будут. Сохранят только льготные кредиты на покупку жилья для семей в регионах с низким спросом на жилищные займы.

Сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний не смогут оформить заявку на получение льготного кредита для покупки жилья по государственной программе через Сбербанк. Это следует из данных онлайн-сервиса «Домклик» , входящего в структуру Сбера.