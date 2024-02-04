Российский миллиардер купил дом в Лондоне за 30 миллионов долларов
Основатель компании-разработчика игр Playrix Игорь Бухман, чье состояние Forbes оценил в 6,8 миллиарда долларов, минувшим летом купил еще один особняк в Лондоне. Недвижимость обошлась ему в 30,6 миллиона в американкой валюте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Особняк находится в районе Кенсингтон рядом с домом, который бизнесмен купил в 2019 году за 57 миллионов рублей. Сейчас, как утверждает агентство, Бухман занимается ремонтом недвижимости.
Дмитрий и Игорь Бухманы занялись разработкой игр в 2001 году в Вологде. Первое время братья работали из дома своих родителей, а позднее зарегистрировали юридическое лицо.
Компанию Playrix основали в 2004 году, сначала она специализировалась на играх для ПК. Затем разработчики переключились на создание мобильных игр. Среди популярных игр, выпущенных компанией, - Fishdom и Homescapes. Основной доход Playrix приносят покупки внутри приложений.
Ранее российский миллиардер Дмитрий Рыбовлев проиграл в суде США по иску к аукционному дому Sotheby’s, который он обвинил в мошенничестве.