Российский «Гугл» потребовал от американского Google вернуть дивиденды

Валерий Таляровский обратился в суд 10 апреля. Он обосновал свое требование тем, что компания «Гугл» на момент выплаты дивидендов находилась в плачевном состоянии. Google, по словам истца, принял решение о распределении прибыли, зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов.

«На момент выплаты значительной суммы дивидендов <…> должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, <…> вывел из своего оборота около 10 миллиардов рублей», - заявил он.

Дивиденды в декабре 2021 года выплатили за счет прибыли 2015–2017 годов. Отданная Google сумма равнялась 32% балансовой стоимости российского подразделения по состоянию на конец 2020 года.

Весной 2022 года «Гугл» инициировал процедуру банкротства. Имущество и активы компании арестовали.