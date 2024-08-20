20 августа 2024, 10:46

Российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытке оплатить импорт из Китая

Unsplash
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Некоторые китайские банки стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты уже поставили российским импортерам. Об этом «Ведомостям» рассказали бизнесмены, столкнувшиеся с этой проблемой.

Один из собеседников издания получил обратно деньги за уже полученный товар спустя три месяца. Другой столько же времени ждал, пока пройдет транзакция, и так и не дождался. Третьего о невозможности получить платеж уведомил китайский партнер.

Об этой проблеме было известно и раньше. Несколько дней назад «Известия» сообщили , что многие китайские региональные банки перестали принимать платежи из России, опасаясь санкций.

А в июне российская дочерняя структура Bank of China приостановила операции с российскими банками, оказавшимися под санкциями США.

Санкции Россия Бизнес Китай
20 августа 2024, 01:23
Банк России предложил реформу выдачи микрокредитов и займов до зарплаты
РИА «Новости»
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Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Это следует из доклада Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».

Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Это следует из доклада Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».

Регулятор предлагает определить три категории микрофинансовых организаций (МФО).

Первая - микрофинансовые компании, которые смогут оформлять кредиты по ставке 100% годовых и выше. Вторая - компании предпринимательского финансирования. Они будут выдавать займы только юрлицам, самозанятым и ИП.

И третья - компании целевого финансирования, которые будут не только кредитовать бизнес, но и давать рассрочку, POS-кредиты и целевые займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых.

В ЦБ выяснили, что около 60% потребительских кредитов состоят в «цепочке займов», когда следующий кредит оформляют, чтобы погасить предыдущий, а сумма задолженности всегда увеличивается. Банк предложил определить лимит на число одновременно оформленных кредитов «до зарплаты».

Ранее исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и аналитического центра НАФИ показало, что сбережения «на черный день» есть у 27% россиян. Также выяснилось, что каждый шестой человек в России сможет просуществовать без дохода меньше недели.

Банки Доходы Россия Кредиты Зарплаты Центробанк
19 августа 2024, 15:32
Двое россиян выиграли по 50 миллионов рублей в лотерею
Unsplash
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Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли по 50 миллионов рублей в одной из всероссийских лотерей. Об этом сообщили изданию «Аргументы и факты — Псков» в пресс-службе организации.

Розыгрыш суперприза состоялся 18 августа в честь юбилейного, сотого тиража. Оба победителя купили счастливые билеты в отделениях почты.

Как сообщило местное издание «Псковская лента новостей» , победитель и его жена часто покупают лотерейные билеты, но подобного крупного выигрыша у них еще не было. Деньги они планируют вложить в недвижимость.

Согласно законодательству, обязанность уплатить налог на выигрыш лежит на организаторе лотереи. Таким образом, оба счастливчика де-факто получат меньшую сумму.

Ранее пенсионер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 миллионов рублей.

Два жителя Псковской и Тульской областей выиграли по 50 миллионов рублей в одной из всероссийских лотерей. Об этом сообщили изданию «Аргументы и факты - Псков» в пресс-службе организации.

Лотереи конкурсы
17 августа 2024, 01:33
Россиян предупредили о подорожании люксового шоколада
Freepik
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Качественный шоколад подорожает в России примерно на 30-40% из-за проблем у стран-производителей какао-бобов. Об этом в эфире программы «ОТРажение» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в Камеруне, Гане и Кот-д’Ивуаре была плохая для урожая погода.

«То сухая погода, потом дожди. Плюс они любят бастовать, чтобы заработную плату себе поднять. <…> В итоге, предприниматель закладывает подъем зарплат в конечную цену какао-бобов. И продает всем странам, в том числе России», - объяснил он.

Остапкович выразил уверенность, что рост закупочной стоимости какао-бобов приведет к снижению качества недорогого шоколада. Производители заменят подорожавший ингредиент добавками и, тем самым, смогут удержать цены.

С 1 июля в российских магазинах подняли минимальные розничные цены на водку, , а также подорожал ряд других крепких алкогольных напитков.

Еда Россия Продукты
15 августа 2024, 20:00
Жительница Ногинска выиграла миллион рублей в акции ВТБ
Телеканал «360»
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Пенсионерка Валентина Дорофеева из Ногинска выиграла крупный приз в лотерее в рамках акции «Билет на миллион», организованной ВТБ. Получив от банка рассылку, она решила попытать счастья, хотя на выигрыш, как сама призналась, не рассчитывала.

«Такую акцию мы проводим впервые, но, судя по отклику наших клиентов, мы, безусловно, планируем её повторить и проводить розыгрыши регулярно. Очень рады, что победителем стал наш давний зарплатный клиент, сотрудник МЧС. От всей души поздравляем Валентину Ивановну. Вдвойне приятно, что Валентина Ивановна ещё и пенсию получает в ВТБ», - сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.

Как сообщается, Валентина Дорофеева откроет вклад. Для зарплатных клиентов и пенсионеров ВТБ предоставляет особые условия.

Чтобы принять участие в акции и получить лотерейный билет, клиент ВТБ должен был держать на дебетовой карте не менее 15 тысяч рублей в течение 10 дней. Тем, кто выполнил условия, банк присылал промокод для получения лотерейного билета через push-уведомление или SMS.

Победительница пользуется услугами банка уже 15 лет, оформив в нем сначала зарплатную, а потом и пенсионную карту.


Лотереи Банки

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