Российским вузам рекомендовали поднять стипендии до прожиточного минимума

По его словам, позиция министерства в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной , не должна быть ниже прожиточного минимума.

При этом Могилевский обратил внимание, что в каждом вузе есть свои подходы к стипендии, то есть они пользуются в этом смысле определенной автономией, но в рамках, которые устанавливает государство.

«Эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», - подчеркнул он.

В документе, который ведомство направило в российские университеты, указали, что общая сумма академической и социальной стипендий на сегодняшний день не может быть меньше 13 919 рублей - это величина прожиточного минимума на душу населения в целом по стране за IV квартал 2022 года.

При расчете размеров стипендий в 2025–2026 годах вузам рекомендовали отталкиваться от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России в 2023–2024 годах соответственно.