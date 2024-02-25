Российским пенсионерам пообещали надбавки с 1 марта
Российские пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, доплата в размере 8134,9 рубля устанавливается по одному из двух оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.
В то же время, пенсионер, получивший ранее первую группу инвалидности, не может рассчитывать на прибавку к пенсии.
Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах».