21 июня 2024, 17:40

Российским экспортерам смягчили правило о валютной выручке

РИА «Новости»
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Действующее с октября прошлого года правило для экспортных российских компаний об обязательной продаже 80% валютной выручки внутри страны пересмотрели. Как сообщила пресс-служба правительства, теперь минимальный порог полученных за продажу товаров за границу составляет 60%.

В кабмине объяснили такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным объемом валюты на внутреннем рынке. Это правило сохранится до 30 апреля 2025 года.

Смягчение правила о валютной выручке экспортеров произошло после введения США санкций против Московской биржи , где проходили основные сделки по продаже долларов и евро, а также Национального клирингового центра, который выступал посредником при заключении контракта и гарантировал их безопасность.

Центробанк объявил, что теперь все официальные курсы валют недружественных стран станут рассчитывать на основе данных по внебиржевым сделкам.

Это привело к серьезной волатильности рубля, который за несколько дней поднялся сразу на четыре пункта по отношению к доллару, а после упал, потеряв сразу три позиции.

Евро Банки Доллары США Россия Бизнес Правительство РФ
20 июня 2024, 20:45
Госдума одобрила индексацию военных пенсий в первом чтении
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили внесение поправок в федеральный закон о выплатах военным пенсионерам. Новый документ предусматривает увеличение размера выплат на 5,1%. Это следует из текста законопроекта, опубликованного в базе данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке указали, что размер увеличения военных пенсий привязали к уровню прогнозируемой инфляции на конец года.

«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1%», - написали авторы законопроекта.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства в конце мая уточнил, что повышенные выплаты военные пенсионеры начнут получать с 1 октября.

Он добавил, что изначально размер пенсий планировали увеличить на 4,5%, но после пересмотра прогнозной инфляции по итогам года индекс увеличили до 5,1%.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявляла, что средний размер пенсий военного пенсионера составляет 41 тысячу рублей.

Пенсия Пенсионеры Законы Госдума РФ Военные Инфляция
20 июня 2024, 18:26
Проект о ежегодной выплате работающим родителям приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о ежегодной выплате работающим родителям двух и более детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, вошедшему в бюджетный пакет, родители смогут претендовать на выплату, если среднедушевой доход семьи не превысил размера в 1,5 прожиточного минимума.

Размер выплаты будут определять, исходя из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Уточняется, что выплату смогут получать оба родителя или опекуна детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет. Меру господдержки будут назначать при условии, если у родителей нет долгов по алиментам.

В случае окончательного принятия законопроекта он начнет действовать с 1 января 2025 года. Налоговой базой для расчета выплаты станет 2025 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, россияне смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

Дети Законы Госдума РФ Семья Доходы Налоги
20 июня 2024, 17:42
Законопроект с поправками в Налоговый кодекс прошел первое чтение
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили внесенный правительством законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Изменения кодекса направлены на совершенствование налоговой системы через введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Кроме того, документ предусматривает индексацию пенсий военным пенсионерам и введение вычета при уплате налога на доходы физических лиц для семей с двумя и более детьми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что все дополнительные средства поступят в федеральный бюджет, откуда их направят на поддержку пенсионеров, ветеранов, семей с детьми, а также на финансирование национальных проектов.

«В Государственной думе на больших парламентских слушаниях прошло широкое обсуждение вопросов совершенствования налоговой системы с участием делового, научного, экспертного сообщества. Депутаты озвучили наиболее острые вопросы, волнующие наших граждан; многие из них были учтены правительством при подготовке налоговых поправок к внесению», - заявил Володин.

Новые поправки предусматривают изменение размера НДФЛ в зависимости от дохода. Получающих в год менее 2,4 миллиона рублей изменения не коснутся, ставка для них останется прежней - на уровне 13%.

В ходе обсуждения законопроекта представители Минфина выступили с инициативой ввести вычеты по подоходному налогу для россиян при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. В ведомстве пояснили, что работодатели смогут применять вычеты при начислении зарплат.

Законы Госдума РФ Налоги НДФЛ
19 июня 2024, 20:17
Депутаты ГД согласились с повышением дефицита бюджета
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ предусматривает увеличение дефицита бюджета РФ на текущий год, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке указали, что нормативный акт вносит изменения в утвержденные на 2024 год показатели, реализованные исходя из заявлений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

С инициативой внести поправок выступило правительство России. Авторы законопроекта предложили повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с утвержденных сейчас 1,595 триллионов рублей (0,9% ВВП) до 2,12 триллионов рублей (1,1% ВВП).

Также прозвучало предложение снизить оценку дохода с принятых 35,065 триллионов рублей (18,3% ВВП) до 35,062 триллионов рублей.

Путин ранее подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, семьи, где родятся третий или последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

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