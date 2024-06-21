Российским экспортерам смягчили правило о валютной выручке

В кабмине объяснили такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным объемом валюты на внутреннем рынке. Это правило сохранится до 30 апреля 2025 года.

Смягчение правила о валютной выручке экспортеров произошло после введения США санкций против Московской биржи , где проходили основные сделки по продаже долларов и евро, а также Национального клирингового центра, который выступал посредником при заключении контракта и гарантировал их безопасность.

Центробанк объявил, что теперь все официальные курсы валют недружественных стран станут рассчитывать на основе данных по внебиржевым сделкам.

Это привело к серьезной волатильности рубля, который за несколько дней поднялся сразу на четыре пункта по отношению к доллару, а после упал, потеряв сразу три позиции.