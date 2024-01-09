Российским банкам поручили предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке

Нововведение коснется физлиц. Кредиторам придется рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) и информировать его о рисках, если значение превышает 50%. В некоторых случаях в расчет будут брать даже те кредиты, по которым клиент стал поручителем.

Доход станут вычислять из подтверждающих его документов, среднего уровня доходов в регионе, данным от самого клиента. Все эти подходы к оценке дохода одобрил Центробанк.

Большинство крупных банков пока не смогли ответить РБК , как именно будут информировать клиентов о высокой долговой нагрузке. Собеседники издания отметили, что кредитным организациям придется дополнительно разъяснять клиентам порядок расчета показателя долговой нагрузки.

Российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заемщиков о критичном росте долгов.

Закон вступил в силу 1 января.