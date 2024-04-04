Российских вкладчиков предупредили о снижении ставок по краткосрочным депозитам

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16%, по его словам, закрепило депозитные ставки на локальных максимумах и показало продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Богдан Зварич предположил, что на апрельском заседании регулятор сохранит ставку на прежнем уровне и подаст сигнал о будущем снижении.

«В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле», - сказал он.

Большинство ипотечных кредитов в России оформили на срок более 25 лет. Доля долгосрочной ипотеки возросла на 10%.