04 апреля 2024, 07:57

Российских вкладчиков предупредили о снижении ставок по краткосрочным депозитам

РИА «Новости»
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Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. В скором времени коммерческие банки могут снизить процент по краткосрочным депозитам, заявил агентству «Прайм» главный аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16%, по его словам, закрепило депозитные ставки на локальных максимумах и показало продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Богдан Зварич предположил, что на апрельском заседании регулятор сохранит ставку на прежнем уровне и подаст сигнал о будущем снижении.

«В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле», - сказал он.

Большинство ипотечных кредитов в России оформили на срок более 25 лет. Доля долгосрочной ипотеки возросла на 10%.

Банки Кредиты Деньги
04 апреля 2024, 01:14
Госдолг России в 2023 году превысил 25 триллионов рублей
РИА «Новости»
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Объем государственного долга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные следуют из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.

«Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП», - сказано в документе.

Внутренний долг увеличился на 10,8%, внешний долг в иностранной валюте уменьшился, а в рублевом эквиваленте увеличился.

В документе также указано, что госдолг регионов увеличился на 424,8 миллиарда рублей. Источник долга - бюджетные кредиты, которые регионы получают на инфраструктурные проекты.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил , что госдолг РФ находится на невысоком уровне и по итогам 2024 может составить меньше заявленных 17%.

Долги Рубль Минфин РФ Россия Кредиты Госдолг
03 апреля 2024, 23:21
Кадыров предложил чиновникам оплатить долги жителей республики
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги граждан в местных магазинах. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

По его словам, жители республики нередко покупают продукты в магазинах в долг. Такая практика распространена в регионе.

«Будет хорошо, если каждый [чиновник] <…> оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», - сказал он.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как российские военнослужащие уничтожают диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении. Он отметил, что прорыва границы не произошло благодаря грамотной и эффективной работе подразделений ВС России.

Долги Чечня Рамзан Кадыров Россия Чиновники Магазины
03 апреля 2024, 21:41
Уровень безработицы в России в феврале снизился до исторического минимума
РИА «Новости»
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Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)», - отметили в документе.

По данным организации, к концу месяца в органах службы занятости состояли на учете 500 тысяч граждан, при этом 400 тысяч имели статус безработного, а триста получали пособие по безработице.

Для оформления пособия нужно зарегистрироваться на бирже труда. Об этом ранее рассказала эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.По ее словам, для получения финансовой поддержки необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения. Если там в течение 11 дней для человека не смогут найти подходящее место, ему назначат выплату.

Статистика Выплаты в России Россия Работа
03 апреля 2024, 20:36
Глава Минфина сделал прогноз по госдолгу России в 2024 году
РИА «Новости»
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Государственный долг России находится на невысоком уровне и по итогам года может составить меньше заявленных 17%. Об этом журналистам в кулуарах Госдумы рассказал министр финансов Антон Силуанов, его процитировал «Московский комсомолец».

«Действительно, у нас госдолг невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже», - отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что в ведомстве аккуратно относятся к деньгам и заимствованиям. Силуанов также отметил, что расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут.

Правительство России работает над законопроектами по изменению ставки НДФЛ в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах.

Минфин РФ Россия Деньги Антон Силуанов Госдолг

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