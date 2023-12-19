Российских пенсионеров и льготников освободят от комиссии при оплате ЖКХ

Закон предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс России. Текст предусматривает, что вознаграждение за перечисление средств при оплате услуг ЖКХ, а также пеней за просрочку не будет для россиян, которые нуждаются в социальной поддержке. Конкретные категории граждан определит правительство своим постановлением.

Кроме того изменения внесут в закон «О банках и банковской деятельности». Поправка отменит право кредитных организаций брать комиссию за перечисление средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. Новая норма не коснется «Почты России».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал несправедливыми комиссии при оплате услуг ЖКХ пенсионерами. Уже после выступления глава государства признался, что оговорился и имел в виду льготников. При этом он подчеркнул, что правительство все равно освободит от дополнительных трат всех российских пенсионеров.