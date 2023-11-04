Российские предприятия нарастят переработку нефти на 2% — Минэнерго
Россия нарастит темпы первичной переработки нефти примерно на 2%. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на международной выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.
«Первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул он.
Шульгинов также опроверг информацию о введении Россией экспортных пошлин на сжиженный природный газ.
«В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая мера не рассматривается», - отметил глава Минэнерго.
Ранее он заявил о готовности России провести переговоры с Евросоюзом о поставках газа. Шульгинов обратил внимание, что государство не закрывало западное направление для поставок и продолжает ждать предложений для сотрудничества в этой сфере. Он также назвал Пакистан и Индию перспективными заказчиками в газовой отрасли.