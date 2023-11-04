«Первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул он.

Шульгинов также опроверг информацию о введении Россией экспортных пошлин на сжиженный природный газ.

«В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая мера не рассматривается», - отметил глава Минэнерго.

Ранее он заявил о готовности России провести переговоры с Евросоюзом о поставках газа. Шульгинов обратил внимание, что государство не закрывало западное направление для поставок и продолжает ждать предложений для сотрудничества в этой сфере. Он также назвал Пакистан и Индию перспективными заказчиками в газовой отрасли.